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الرياضة

الصراع يتجدد بين «البارسا» و«الريال» في «السوبر»

الصراع يتجدد بين «البارسا» و«الريال» في «السوبر»
13 يناير 2024 13:05

 
مدريد (د ب أ)

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يتجدد الصراع مرة أخرى بين ريال مدريد وبرشلونة، عندما يلتقيان يوم الأحد، في مباراة «الكلاسيكو» بنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، على استاد «الأول بارك» بالسعودية.
وتستضيف المملكة بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة في التاريخ، بعد أعوام 2020 و2022 و2023، وهي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية، حيث التقيا في العام الماضي، وفاز برشلونة 3 -1 وتُوج باللقب.
وحجز «الريال» موقعه في النهائي، بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد 5-3، عقب وقت إضافي، في نصف النهائي، فيما صعد «البارسا» بفوزه على أوساسونا 2- صفر.
والتقى الفريقان في 255 مباراة رسمية حتى الآن، وكانت الكلمة العليا لـ «الريال» الذي حقق الفوز في 104 مباريات، فيما انتزع «الكتالوني» 100 انتصار، وتعادلا في 51 مباراة.
وفي آخر 12 مباراة جمعت الفريقين، فاز «الريال» في ثماني مباريات، فيما فاز برشلونة بأربع مباريات، وكان الفوز الذي حققه برشلونة 3 -1 على «الريال» في نهائي نسخة الموسم الماضي، هو الأول له على الفريق في كأس السوبر، بعد أربع هزائم متتالية ما بين 2012 و2022.
ويدخل «الريال» المباراة بثقة كبيرة، خاصة أن الفريق تفادى الخسارة في آخر 20 مباراة رسمية، وتعود آخر خسارة إلى 24 سبتمبر الماضي أمام أتلتيكو مدريد 1-3، وتمكن الفريق من الفوز على برشلونة في «الكلاسيكو»، الذي أقيم في أكتوبر الماضي، وذلك عندما سجل جود بيلينجهام هدفين، أحدهما هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
واستطاع «الريال» أن يحقق الفوز في آخر 6 مباريات في جميع المسابقات، وتمكن الفريق من تسجيل 3 أهداف على الأقل في 4 مباريات، ولم يخسر إلا في مباراة واحدة في جميع المسابقات هذا الموسم، وفشل في التسجيل في مباراة واحدة في آخر 27 مباراة.
وتحوم الشكوك حول مشاركة داني كارفاخال، حيث تدرب منفرداً بسبب إصابة عضلية، ويخضع اللاعب لفحص طبي لمعرفة مدى جاهزيته للقاء.
وأنهى برشلونة فترة انتظار 5 سنوات للتتويج بلقب «السوبر»، بعدما تُوج به الموسم الماضي، والفرصة متاحه أمامه للفوز بالكأس للعام الثاني، وتعزيز رقمه القياسي، بوصفه أكثر الأندية تتويجاً باللقب، حيث حصده 14 مرة، بفارق لقبين أمام «الريال».
ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة، خاصة أنه حقق 4 انتصارات متتالية للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي.
وفي المباريات الأربع الأخيرة سجل الفريق 10 أهداف، ولكنه تلقى 5 أهداف، ومع احتلال برشلونة المركز الثالث في «الليجا» بفارق 7 نقاط خلف «الريال»، ويفتقد «البارسا» لجهود رافينيا، ولذلك يتوقع أن يبدأ لامين يامال اللقاء بدلاً عنه، كما يتوقع أن يبدأ بيدري اللقاء.

السعودية
الرياض
السوبر الإسباني
ريال مدريد
برشلونة
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