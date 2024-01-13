56 لاعبة في بطولة «الريشة الطائرة»

دبي (الاتحاد)



تدشن بطولة الإناث للفئات العمرية تحت سنوات 11 و13 و15، موسم الريشة الطائرة، وتقام في أكاديمية اكسترا الرياضية بالشارقة، وينظمها اتحاد الريشة الطائرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، بمشاركة 56 لاعبة من 4 أندية، هي النصر وأبوظبي لألعاب المضرب، وأكاديمية اكسترا الرياضية، ومركز عائشة بنت عثمان للريشة الطائرة.

وتتضمن «روزنامة» الاتحاد 12 بطولة، ضمن فئتين مختلفتين، الأولى للفئات العمرية الصغيرة «بطولات الصغار»، وبطولة الدولة للبنات التي تنطلق اليوم، وبطولة الدولة للبنين للفئات العمرية «تحت سنوات 11 و13 و15» يوم 20 يناير الجاري، في أكاديمية اكسترا الرياضية، إضافة إلى 4 بطولات أخرى للفئات العمرية نفسها «بنات وبنين» خلال مايو وسبتمبر ونوفمبر.

وتضم الفئة الثانية، بطولات الكبار وتحت 17 عاماً، منها بطولة الدولة الأولى للشباب تحت 17 عاماً، والعموم 2 و3 مارس المقبل، في أكاديمية اكسترا بالشارقة، وبطولة الدولة الثانية للشباب تحت 17 عاماً والعموم 25 و26 مايو بنادي النصر، وبطولة الدولة الثالثة للشباب تحت 17 عاماً والعموم 14 و15 سبتمبر في أكاديمية اكسترا، ويختتم الموسم ببطولة الدولة الرابعة للشباب تحت 17 عاماً والعموم 16 و17 نوفمبر في مجمع زايد في الفجيرة.

وأعربت نورة الجسمي رئيس الاتحاد، عن سعادتها بانطلاق الموسم الجديد للريشة الطائرة، وسط طموحات كبيرة، بمواصلة العمل والجهود لتطوير اللعبة والارتقاء بها في الإمارات، بعدما شهد الموسم الماضي العديد من النجاحات على صعيد استضافة عدد من البطولات الدولية والقارية، وقطع أشواطاً متقدمة في تنفيذ استراتيجية الاتحاد التطويرية.

وقالت: اعتمدنا تنظيم العديد من البطولات والفعاليات، ضمن «روزنامة» الموسم الجديد، ما يعزز خطتنا الطموحة للارتقاء بالريشة الطائرة، وتطوير المنتخبات الوطنية والمدربين، والحكام واللاعبين.