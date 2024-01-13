«ستار أوف مستري» بطل «الوصل» في ميدان

عصام السيد (دبي)

تألقت مهرة جودلفين «ستار أوف مستري»، بإشراف شارلي أبلبي، بصورة لافتة بقيادة وليام بيوك، بفوز على المرشح الأول المهر «ستارلست» في سباق الوصل ستيكس «شروط»، عشبي، في الشوط الخامس على مسافة 1200 متر، وسجلت البطلة 1:09:62 دقيقة، في الحفل الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل في جولة جديدة من «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار «ميدان»، وتضمن 9 أشواط مثيرة، برعاية «نخيل».

ولمع بريق الفارس الهولندي الطائر أدري دو فريز البالغ من العمر 52 عاماً، والذي حقق ثلاثة انتصارات «هاتريك»، فيما سجل ثنائية كل من الفارس وليام بيوك، والمدربين دوج واتسون، وبوبات سيمار.

ونجح «فيسباشين» لرباح للسباقات، بإشراف سايمون وإد كريسفورد، وبقيادة وليام بيوك «ثنائية»، في انتزاع لقب الشوط الأول «عشبي» لمسافة 1000 متر – هانديكاب، برعاية بالم جميرا، بعد صراع مثير بذل فيه الفائز مجهوداً كبيراً، ليقطع مسافة السباق في زمن قدره 57:49 ثانية.

وقاتل الجواد «ميلتاري أرتست» لفيكتورياس، بإشراف فوزي ناس، وقيادة أدري دو فريز بشجاعة، حتى الوصول إلى خط النهاية في الشوط الثاني لخيول الثلاث سنوات على مسافة الميل الرملي، على لقب بالم جبل علي، وقطع خط النهاية في زمن قدره 1:39:84 دقيقة.

وحصد «جينجنج كلر» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ساندرو بايفا، جائزة الشوط الثالث لمسافة 1400 متر هانديكاب – عشبي، على لقب كومو ريسدنت من الخيول المرشحة، وبفارق مريح، مسجلاً زمناً قدره 1:22:66 دقيقة.

ومنح الجواد «ذا جريت كوليكشن» لزاور سكركوف، بإشراف دوج واتسون، الفارس الهولندي أدري دو فريز «الثنائية»، حين تمكن الجواد البالغ من العمر 10 سنوات، من تحقيق فوزه التاسع من إجمالي 43 مشاركة، بفوز دراماتيكي في الشوط الرابع «هانديكاب» على مسافة 1400 متر – رملي، على لقب بالم بيتش تاور، وسجل البطل زمناً قدره 1:25:04 دقيقة.

وأكد الجواد «كبيرخان» لتليك موكابتكاليف، وإشراف دوج واتسون «ثنائية»، وقيادة باتريك دوبس، بأنه نجم كبير، حين حقق فوزاً سهلاً بالشوط السادس لمسافة 2000 متر (هانديكاب – رملي) على لقب جزيرة دبي، مسجلاً زمناً قدره 2:05:51 دقيقة.

ونال الجواد «أوزو» لذا أذر كلوب، بإشراف جيمي أوسبورن، وقيادة الفارس الهولندي الطائر أدري دو فريز «ثلاثية»، جائزة الشوط السابع من سباق لورد نورث هانديكاب لمسافة 1800 متر – عشبي، بعد أداء استثنائي، مسجلاً زمناً قدره 1:47:55 دقيقة.

وفاجأ الجواد «بوردر أيدج» لمايكل هيلاري ونيجار بورك، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة أندرو سلاتري، منافسيه في ثامن الأشواط «هانديكاب»، لمسافة 1400 متر – رملي، على لقب بالم ويست بيتش، وسجل زمناً قدره 1:26:59 دقيقة.

ومنح «ويبنر» لعبد الرحمن صالح الراشد، بقيادة تاج أوشي، الثنائية للمدرب بوبات سيمار في الشوط التاسع والأخير لمسافة 2410 أمتار (هانديكاب – عشبي)، على لقب ذا بالم كراون، وسجل البطل 2:30:42 دقيقة.