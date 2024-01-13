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الرياضة

314 دراجاً في تحديات «نخبة السلم»

314 دراجاً في تحديات «نخبة السلم»
14 يناير 2024 00:15

رضا سليم (دبي) 
يدشن سباق النخبة، اليوم، منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، وينطلق السباق من سد حتا، وصولاً منطقة سيح السلم في محمية المرموم بدبي «من الجبال إلى الرمال» لمسافة 182 كلم، ويشارك فيه 314 دراجاً يمثلون 57 فريقاً من 42 جنسية من الأندية والمحترفين المقيمين بالدولة، الهواة الإماراتيين واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويقام بنظامي الفردي والفرق، بحيث يضم كل فريق من 3 إلى 7 لاعبين.
ويشهد السباق 4 محطات للسرعة «سبرينت»، بواقع محطتين على الطريق العام بين حتا ودبي ومحطتين داخل منطقة السلم، ويتم منح الدراجين الأربعة الفائزين في المحطات نقاطاً حسب ترتيب وصولهم وهي 5 و3 و2 ونقطة واحدة، وفي نهاية السباق يتم منح جائزة للدراج، الذي حصد أكبر عدد من النقاط.
وتضم النسخة الثامنة من البطولة هذا العام، 4 سباقات هي سباق النخبة و«السباق إلى الفضاء» المخصص للهواة الرجال، والذي سينطلق من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء، وصولاً إلى منطقة القدرة بدبي، وسباق السلم الصحراوي المفتوح وسباق النخبة للسيدات ستقام خلال شهري يناير وفبراير 2024، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 3 ملايين و500 ألف درهم.
ويدير السباق 12 حكماً مواطناً، بالإضافة إلى 3 حكام متدربين تم ضمهم إلى طاقم الحكام بقرار من اللجنة المنظمة العليا للبطولة بهدف الاحتكاك وكسب الخبرة لتجهيزهم للمستقبل، بالتنسيق مع اتحاد الدراجات الهوائية، حيث يتم اختيار أفضل حكام المتخصصين للطريق، وآخرين للوصول «حكم ميقاتي»، لأن عملية تسجيل الدراجين على خط النهاية تتم إلكترونياً، وكذلك بطريقة يدوية إلى جانب حكم مساح، وهو الحكم الذي يرافق آخر متسابق.
وأنهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي جميع الإجراءات الخاصة بتنظيم البطولة وتحقيق جميع أهدافها، ومن بينها إقامة أقوى المنافسات الرياضية في أجمل المناطق ذات الطبيعة الصحراوية، وفي قلب المدينة والمرور بأهم الوجهات الحضارية والطبيعية الممتدة والمتنوعة في إمارة دبي ونقل صور لملايين المشاهدين تجمّع بين قوة المنافسات وتنوعها وجمال المناطق وتفردها، كما توجه البطولة رسالة لجميع أفراد المجتمع لتحفيزه على تبني الرياضة أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وحياة، والتعريف بإمكان ممارسة الرياضة في أجمل الأماكن وأكثرها أماناً.

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