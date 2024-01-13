الأحد 14 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«السيدة العجوز» يقترب من ضم هندرسون

«السيدة العجوز» يقترب من ضم هندرسون
13 يناير 2024 14:08

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
دي بروين بطل موقعة «قلب الطاولة»
الإنتر ينصب السيرك في «لقاء الأرقام»!


أكدت شبكة «سكاي سبورت»، أن يوفنتوس الإيطالي لا يمانع في الحصول على خدمات جوردان هندرسون «33 عاماً»، لاعب الاتفاق السعودي، على سبيل الإعارة، وليس التعاقد النهائي، بعد أن أبدى الإنجليزي «المخضرم» رغبته في مغادرة فريقه، رغم وصوله قبل 6 أشهر فقط إلى السعودية.
وذكرت الشبكة أن هندرسون مهتم بعقد الإعارة الذي اقترحه عليه «اليوفي»، مشيرة إلى أن الجانبين ناقشا هذا الاحتمال بالفعل خلال الأيام الماضية.
وقالت الشبكة إن اهتمام «السيدة العجوز» بالحصول على خدمات هندرسون، حقيقي، ولكن ليس بالشروط التي يأملها اللاعب الذي يرغب في أن تكون الإعارة لمدة 18 شهراً.
وأشارت سكاي سبورت إلى أن يوفنتوس يأمل أولاً في تخفيض هيكل الرواتب، من أجل إمكانية إتمام الصفقة، نظراً لأن هندرسون يحصل على 400 ألف يورو شهرياً في السعودية، ولن يحل المشكلة، إلا قيام «السيدة العجوز» ببيع المهاجم مويز كين الذي تراجع مستواه كثيراً، ولم يسجل أي هدف حتى الآن مع الفريق، ويقترب كين من الرحيل بالفعل، بعد أن تلقى عرضاً من رين الفرنسي.
وغادر هندرسون ليفربول الصيف الماضي إلى الاتفاق، في صفقة قيمتها 14مليون يورو، ولعب 19مباراة، صنع خلالها 5 أهداف، تحت قيادة مواطنه ستيفن جيرارد المدير الفني.

السعودية
الاتفاق السعودي
جوردان هندرسون
ليفربول
يوفنتوس
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
ملكة الدنمارك مارجريت
الأخبار العالمية
مع تنحي الملكة عن العرش..  ولي عهد الدنمارك يصبح العاهل الجديد
اليوم 09:06
«القاتل» يمنح ليفركوزن لقب «شتاء البوندسليجا»!
«القاتل» يمنح ليفركوزن لقب «شتاء البوندسليجا»!
اليوم 08:46
رجل يسير بجوار حافلة خلال عاصفة شتوية في شيكاغو
الأخبار العالمية
عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء عن مئات الآلاف في أميركا
اليوم 08:44
دي بروين بطل موقعة «قلب الطاولة»
الرياضة
دي بروين بطل موقعة «قلب الطاولة»
اليوم 08:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©