«السيدة العجوز» يقترب من ضم هندرسون



أنور إبراهيم (القاهرة)



أكدت شبكة «سكاي سبورت»، أن يوفنتوس الإيطالي لا يمانع في الحصول على خدمات جوردان هندرسون «33 عاماً»، لاعب الاتفاق السعودي، على سبيل الإعارة، وليس التعاقد النهائي، بعد أن أبدى الإنجليزي «المخضرم» رغبته في مغادرة فريقه، رغم وصوله قبل 6 أشهر فقط إلى السعودية.

وذكرت الشبكة أن هندرسون مهتم بعقد الإعارة الذي اقترحه عليه «اليوفي»، مشيرة إلى أن الجانبين ناقشا هذا الاحتمال بالفعل خلال الأيام الماضية.

وقالت الشبكة إن اهتمام «السيدة العجوز» بالحصول على خدمات هندرسون، حقيقي، ولكن ليس بالشروط التي يأملها اللاعب الذي يرغب في أن تكون الإعارة لمدة 18 شهراً.

وأشارت سكاي سبورت إلى أن يوفنتوس يأمل أولاً في تخفيض هيكل الرواتب، من أجل إمكانية إتمام الصفقة، نظراً لأن هندرسون يحصل على 400 ألف يورو شهرياً في السعودية، ولن يحل المشكلة، إلا قيام «السيدة العجوز» ببيع المهاجم مويز كين الذي تراجع مستواه كثيراً، ولم يسجل أي هدف حتى الآن مع الفريق، ويقترب كين من الرحيل بالفعل، بعد أن تلقى عرضاً من رين الفرنسي.

وغادر هندرسون ليفربول الصيف الماضي إلى الاتفاق، في صفقة قيمتها 14مليون يورو، ولعب 19مباراة، صنع خلالها 5 أهداف، تحت قيادة مواطنه ستيفن جيرارد المدير الفني.