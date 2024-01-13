ياسر سالم: لاعبو «الأبيض» يدركون حجم المسؤولية



الدوحة (الاتحاد)



أوضح ياسر سالم مدير منتخبنا الأول لكرة القدم، أن الجميع حريصون على تقديم كل ما يملكون في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة لكأس آسيا أمام هونج كونج يوم الأحد، والتي تعد الأهم في مشوار البطولة، مؤكداً احترامهم الكامل لكل المنتخبات المشاركة، وعدم الاستهانة بأي منافس، لأن جميع المنتخبات حضرت إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل المنافسة، وترغب في مواصلة المشوار، والتأهل إلى مراحل متقدمة في البطولة.

وقال: تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار أمر مهم بالنسبة لكل المنتخبات، ويدرك اللاعبون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعلمون أن جماهير الكرة الإماراتية تترقب مشاركة المنتخب، والأمل يحدوها في وصول «الأبيض» إلى مرحلة متقدمة، وهو الهدف الذي نسعى جميعاً إليه بكل قوة.