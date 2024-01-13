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الرياضة

باولو بينتو: جاهزون لبداية المهمة

باولو بينتو: جاهزون لبداية المهمة
13 يناير 2024 14:18

الدوحة (الاتحاد)

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أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني، أن «الأبيض» جاهز لخوض أولى مباريات المجموعة الثالثة لكأس آسيا، أمام هونج كونج، يوم الأحد، مبيناً أن تحضيرات المنتخب سارت بشكل جيد، وأن اللاعبين باتوا مستعدين للمهمة.
وجدد بينتو احترامه لمنتخب هونج كونج، مشيراً إلى أنهم حرصوا على تحليل مباريات حديثة للمنافس للتعرف أكثر على مواطن الضعف والقوة، متوقعاً أن تكون المباراة صعبة، خاصة أنها في مواجهة منافس قوي، ويملك لاعبين جيدين.
وتحدث المدرب عن إعداد المنتخب، وقال: «قبل الحضور إلى الدوحة، أقمنا معسكراً بالعاصمة أبوظبي، خضنا خلاله تجربتين، عملنا من خلالهما على زيادة تركيز اللاعبين، الآن لدينا صورة واضحة عن المنتخب، والجوانب التكتيكية والذهنية.
وحول وجود عدد كبير من الشباب في المنتخب، قال بينتو: أعطينا الفرصة للاعبين الصاعدين للحصول على الخبرة، ولكن أثق أن لدينا لاعبين صغاراً في السن، وهم متميزون، ويقدمون أداءً جيداً لخدمة المنتخب، المهم الجودة، وليس العمر.
وذكر المدرب أن التركيز بالكامل منصب على مباراة هونج كونج، مشيراً إلى أن المباريات المقبلة لم يحن وقت الحديث عنها، وأنهم يتعاملون مع كل مباراة على حدة، مضيفاً أن المباراة الأولى تبقى دائماً مهمة، وأن الجهاز الفني يحاول باستمرار إخراج أفضل ما يملكه كل لاعب لخدمة المنتخب.

الإمارات
كأس آسيا
قطر
هونج كونج
باولو بينتو
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