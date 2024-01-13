خالد عيسى: أتمنى حضور الجماهير بأعداد كبيرة



الدوحة (الاتحاد)



تمنى خالد عيسى حارس منتخبنا أن يقدم «الأبيض» صورة مشرّفة عن الكرة الإماراتية، وتحقيق نتائج جيدة تسعد القيادة الرشيدة والجماهير الرياضية.

وقال: المباراة الأولى في أي بطولة مهمة جداً، ونحن نحترم منتخب هونج كونج، وكل المنافسين في البطولة، ومن المؤكد أن كل المنتخبات التي وصلت إلى النهائيات قوية، وكلها منظمة، وتجد منا كل الاحترام، كامل التركيز منصب على مباراة الأحد، وبعد الفراغ منها يمكننا التفكير في المباريات المقبلة.

وأشاد خالد عيسى بالعناصر التي يضمها المنتخب حالياً، وقال: نمتلك عناصر شابة بعضها يخوض كأس آسيا للمرة الأولى، وسنكون داعمين للاعبين الشباب، ونعطيهم من خبراتنا، الجيل الحالي مشابه للأجيال السابقة، في التلاحم داخل الملعب وخارجه، وهو ما يميز منتخبنا منذ سنوات طويلة، وهذا مهم في كرة القدم، ونأمل أن يكلل بالنجاح على أرضية الملعب.

وتمنى خالد عيسى أن تحضر جماهير المنتخب بأعداد كبيرة في مباراة الأحد، وبقية المباريات، مشيراً إلى أن المساندة الجماهيرية مهمة، لأنها تعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وتزيد ثقتهم بأنفسهم، وهم يواجهون المنافسين، مؤكداً ثقته في أن عشاق كرة القدم الإماراتية لن يقصروا في تقديم المساندة المطلوبة، لأنهم ظلوا باستمرار خلف «الأبيض» ويدعمون لاعبيه في البطولات.