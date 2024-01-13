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الرياضة

مبابي يتفاخر بـ «الأهداف الكثيرة»!

مبابي يتفاخر بـ «الأهداف الكثيرة»!
13 يناير 2024 14:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
بلهجة لاتخلو من الزهو والفخر، تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي عن الأهداف التي سجلها منذ بداية الموسم، ووضعته على رأس ترتيب الهدافين بالدوري الفرنسي برصيد 18هدفاً، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، مبدياً سعادته الغامرة بما يحققه، وقال في حديثه عبر منصة «برايم فيديو»: أنهيت الدور الأول من الدوري برصيد 18هدفاً، أي بمعدل هدف في كل مباراة، وإن كانت حقيقة الأمر أنه أكثر من هدف في المباراة الواحدة، لأنني لم ألعب كل المباريات، وهذا الرقم يُعتبر «أقل شيء عندي».
وغاب مبابي عن أول مباراة لفريقه في الدوري هذا الموسم وكانت أمام لوريان، بسبب خلافه مع ناديه فيما يتعلق بمسألة تمديد عقده، واستبعاد الإدارة له، وانتهت المباراة في غيابه بالتعادل السلبي، ما اضطر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني إلى أن يطلب من الإدارة ضرورة إشراكه في المباريات، وهو ما حدث بالفعل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مباريات لم يسجل فيها مبابي أي هدف، ومنها مباريات شهر سبتمبر الماضي أمام أوليمبيك مارسيليا وكليرمون ورين خارج ملعب «حديقة الأمراء»، ومباراتان خارج ملعبه أمام مونبلييه ونانت، ما يعني أن معدل تسجيله للأهداف أكبر بالفعل من هدف في كل مباراة.
ويُعتبر مبابي أفضل هداف في تاريخ الدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان، حيث سجل 237 هدفاً في 284 مباراة مع نادي العاصمة الفرنسية باريس، وهو رقم مرشح للزيادة، عندما يحل سان جيرمان ضيفاً على لانس غداً الأحد، في ختام الجولة 18 للدوري.

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