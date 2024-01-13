ماكلروي يحافظ على صدارة جولف دبي «إنفيتيشينا»

دبي (وام)

حافظ لاعب الجولف المحترف روري ماكلروي على الصدارة في اليوم الثاني من بطولة دبي «إنفيتيشينال»، في منتجع خور دبي، بتسجيل 4 ضربات فوق المعدل، ليبتعد بفارق نقطتين.

وسيطر المصنف الثاني عالمياً على اليوم الأول للبطولة أمس الأول، بتسجيل 62 نقطة خالية من الأخطاء في بداية قوية للدفاع عن لقبه في «السباق إلى دبي»، بعدما انتقل من متقدم بفارق 4 نقاط إلى التعادل الرباعي، إثر اعتراض الماء للكرة مرتين قبل وصولها للحفرة الثامنة.

وتقدم ماكلروي بثلاث ضربات بيردي في الحفرة التاسعة الخلفية، ليسجل 70 نقطة ويتقدم على الألماني يانك بول والدنماركي جيف وينتر، ويتصدر بفارق 10 ضربات فوق المعدل.

وقال ماكلروي: «أعتقد أنه إذا نظرت إلى الحفر الـ 17 التي لعبت بها، أجد أنني قدمت أداءً جيداً بشكل لا يختلف عن الطريقة التي لعبت بها في اليوم الأول، ربما قمت بتسديد ضربات أكثر، لكن الظروف أصبحت أكثر صعوبة بعض الشيء بسبب الرياح القوية، وكانت المساحات الخضراء ثابتة، كما حدثت بعض الأخطاء على الحفرة الثامنة، لكن الأمر الجيد أنني في الصدارة».

وشهدت مباريات الفرق تقدم عبد الله النابودة بفارق تسديدتين، بعد أن ساهم بثلاث ضربات بيردي، وتعادل في 67 نقطة إلى جانب بابلو لارازابال، قبل اللعب مع ماكلروي في الجولة الأخيرة.