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الرياضة

شيفشينكو يقود «نمور كلباء» إلى لقب «كأس النجوم»

شيفشينكو يقود «نمور كلباء» إلى لقب «كأس النجوم»
13 يناير 2024 15:28

 
الشارقة (الاتحاد)

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قاد الدولي الأوكراني السابق أندريه شيفشينكو فريقه «نمور كلباء» لرفع كأس «ليلة نجوم الكرة»، عقب الفوز على «صقور مليحة» بقيادة الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي، بنتيجة 8-5، على استاد نادي الشارقة، في ثالث أيام «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة».
وقام خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومعه عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، بتكريم الأساطير، قبل تسليم الكأس إلى شيفشينكو.
سجل أهداف «نمور كلباء» شيفشينكو «3 أهداف»، والهولندي كلارنس سيدروف «هدفين»، والإيطالي كريستيان فييري، ومواطناه لوكا أنتونيني وكريستيان بانوتشي، كما أسهم الحارس البرازيلي ديدا في الذود عن مرماه، والتصدي للعديد من الكرات الخطرة.
وأحرز أهداف «صقور مليحة» بقيادة فرانشيسكو توتي، كل من الإيطاليين أنريكو أنوني، ودييجو فيوزر، والفرنس فنسنت كانديلا، والبرازيلي ألدايير، والهولندي أدجار ديفيدز.
ويذكر أن «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»، استهل الأربعاء الماضي بمنافسات «جولة نجوم البادل» التي تُوج بلقبها نجما الكرة الإيطالية السابقان لويجي دي بياجيو وكريستيان بانوتشي، قبل أن تستكمل الفعاليات بـ «ليلة نجوم الكرة»، ويُسدل الستار على الفعاليات، بالنسخة الثانية من بطولة «الشارقة الدولية للفوت جولف» البالغة جوائزها 30 ألف دولار.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
شيفشينكو
فرانشيسكو توتي
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