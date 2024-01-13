«الأسمر» يحسم «شوط الرمز» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور



مصطفى الديب (أبوظبي)



حلق الصقر «الأسمر» لعبد العزيز عبد الله سعيد الكندي، بلقب شوط الرمز للجير شاهين- فرخ فئة العامة ملاك، في افتتاحية منافسات اليوم الثاني من «النسخة 11» لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور.

وينظم البطولة نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ويشارك فيها أكثر من 600 صقار، و3200 صقر، من مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى مشاركة قوية من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت منافسات اليوم الثاني منافسة شرسة في شوط الرمز الذي حسمه «الأسمر» لمصلحته، بفارق بسيط عن «S02» لحمد سلطان العرياني الذي حل وصيفاً لهذا الشوط، فيما ذهب المركز الثالث إلى «مبهر» لسلطان علي مصبح النيادي.

وأسفرت منافسات شوط التلواح الأول للجير شاهين - فرخ فئة العامة ملاك عن تتويج «X» لفهد محمد سالم بن صقر المنصوري بلقب الشوط، وتبعه «الخضر» لعبد العزيز عبد الله سعيد الكندي، واحتل المركز الثالث «كروز» لسالم غانم الزحمي.

وذهب لقب شوط التلواح الثاني للجير شاهين- فرخ فئة العامة ملاك، إلى «19» لغانم علي بن حمودة، وجاءت «الوصافة» من نصيب «51» لمبارك سالم المرر، ونال «A09» لعلي سعيد سهيل حارب العميمي المركز الثالث.

وفي الشوط الأول للتلواح للجير شاهين - جرناس فئة العامة ملاك، حصد «نوماس» لسلطان راشد آل مانع المنصوري، المركز الأول، و«سويد» لأحمد محمد جمعة بتال المرر، في الترتيب الثاني، «مرعب» لفرج علي المهري المزروعي، في المركز الثاني.

واختتمت منافسات اليوم الثاني، بإقامة شوط التلواح الثاني للجير شاهين - جرناس، والذي شهد تتويج الصقر «11» لعبد الله راشد المنصوري، بالمركز الأول، وحل ثانياً «S45» لراشد سهيل المري، فيما ذهب المركز الثالث إلى «عقاب» لغدير محمد غدير المنصوري.

وتتواصل منافسات البطولة، الأحد، بإقامة 5 أشواط للعامة ملاك، منها شوط الرمز للجير قرموشة - فرخ، وشوطان للتلواح في الفئة نفسها، وشوطان تلواح للجير قرموشة - جرناس.