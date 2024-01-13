وفد اتحاد الكرة يزور جناح الإمارات في «إكسبو الدوحة»



الدوحة (الاتحاد)



قام وفد اتحاد كرة القدم بزيارة جناح الإمارات في معرض «إكسبو الدوحة 2023 للبستنة»، حيث كان في استقبال الوفد إبراهيم سالم العلوي، المفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو الدوحة 2023 للبستنة»، وعدد من منظمي المعرض.

وضم الوفد كلاً من عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وعمر الحاج المهيري، وإبراهيم حسن النمر أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع الوفد على ما تضمنه جناح الإمارات الذي يروي قصة الإرث الزراعي للدولة، والإنجازات التي حققها الرواد والمبتكرون الذين يسهمون في تعزيز الأمن الغذائي واستدامته تحت عنوان «إرث وأثر»، فيما قام الوفد كذلك بالتعرف على المعرض الذي يستمر 6 أشهر، ويشهد مشاركة أكثر من 80 منصة دولية.

وأشاد وفد الاتحاد بجهود وزارة الخارجية المشرفة على إدارة جناح دولة الإمارات في إكسبو 2023، بالتعاون مع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ومكتب المشاريع الوطنية، مؤكدين فخرهم بما وجدوه في الجناح من معلومات غنية عن ارتباط دولة الإمارات، واهتمامها بالزراعة.

من جهته أعرب إبراهيم سالم العلوي، عن بالغ سعادته وفرحته بزيارة وفد اتحاد الكرة، متمنياً لمنتخبنا الوطني التوفيق في نهائيات كأس آسيا المقامة حالياً في الدوحة، بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً.

ودعا المفوض العام الجماهير الإماراتية التي تحضر إلى الدوحة لمتابعة وتشجيع المنتخب في المباريات إلى وجودهم في المعرض، وزيارة جناح الدولة، للاستمتاع بالتجارب الفريدة التي يُقدمها.

