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الرياضة

انطلاقة قوية للمرحلة الثانية من «الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»

انطلاقة قوية للمرحلة الثانية من «الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»
13 يناير 2024 17:56

 
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) 

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت «بطولة المغيرة» المرحلة الثانية من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، بدورتها الخامسة 2023-2024، بمدينة المرفأ.
وتوافد المتسابقون لتقديم أسماك الكنعد التي تم اصطيادها، وبلغ أعلى وزن في اليوم الثاني من البطولة 19 كيلو جراماً، فيما فضل باقي المتسابقين الانتظار حتى الاقتراب من موعد انتهاء فترة السباق، أملاً في اصطياد أفضل الأحجام والأوزان.
وأكد المشاركون في البطولة، أن الأحوال الجوية والطقس «مشجعة»، لاصطياد أوزان أكبر في الموسم الحالي.
وخصصت اللجنة المنظمة، 20 جائزة للمرحلة الثانية، بقيمة 680 ألف درهم، منها 10 جوائز لفئة الرجال، و10 جوائز لفئة النساء، ويحصل الفائز بالمركز الأول، في كل فئة على 80 ألف درهم، والمركز الثاني على 60 ألف درهم، والمركز الثالث على 50 ألف درهم، وتتوزع الجوائز القيمة وصولاً إلى المركز العاشر.
وحرصت اللجنة المنظمة على توفير كافة الاستعدادات والتجهيزات، للتسهيل على المتسابقين، وتوفير أجواء تنافسية متميزة، تجمع فيها عشاق الرياضات البحرية التراثية.
وأكد عبدالله حمد المزروعي المتسابق لصيد «الكنعد»، أن البطولة قوية، وشجعت الشباب على التمسك بتراث الآباء والأجداد.
وأشار المزروعي إلى أن العام الحالي شهد انخفاضاً في الأوزان، بسبب أحوال الطقس، ويتوقع أن يشهد اليوم الختامي المزيد من الأوزان الكبيرة.

الإمارات
أبوظبي
منطقة الظفرة
صيد الكنعد
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