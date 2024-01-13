أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»



الدوحة (أ ف ب)



حققت أستراليا فوزاً مستحقاً على الهند 2-0، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لكأس آسيا لكرة القدم في قطر.

على ملعب أحمد بن علي المونديالي، وأمام جماهير بلغ عددها 36 ألفاً شجّع معظمها المنتخب الهندي، سجّل جاكسون إيرفاين «50»، وجوردان بوس «73» الهدفين.

وشهدت المباراة سابقة على صعيد نهائيات كأس آسيا، لأن الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا نالت شرف أن تكون أول امرأة تتولى إدارة مباراة ضمن النهائيات القارية.

خاضت أستراليا بطلة عام 2015، عندما استضافت النهائيات، المباراة بتشكيلة شارك أكثر من نصف عناصرها في المباراة ضد الأرجنتين في ثمن نهائي مونديال قطر أواخر العام 2022، أبرزهم قائدها مات راين الذي تعافى من كسر في وجنته.

ورغم سيطرة أستراليا على مجريات اللعب، فإن الفرصة الأولى الحقيقية كانت للهند عبر مهاجمها المخضرم سونيل تشيتري «39 عاماً» الذي سدد كرة رأسية سابحاً، لكنها جاءت خارج المرمى.

يذكر أن تشيتري، أفضل هداف في منتخب الهند، هو اللاعب الوحيد الباقي من التشكيلة الحالية التي سبق لها أن واجهت أستراليا في «نسخة 2011» في قطر أيضاً «0-4».

ردّت أستراليا بفرصة عن طريق كونور ميتكالف لم تثمر، وسدّد مارتن بويل كرة «على الطاير» من داخل المنطقة علت العارضة.

وضغط المنتخب الأسترالي في ربع الساعة الأخير، لكنه لم يتمكن من إيجاد الطريق نحو مرمى الهند بفضل دفاعها المنظّم.

واصلت أستراليا ضغطها، ونجحت في افتتاح التسجيل، عبر جاكسون إيرفاين الذي استغل خطأً فادحاً للحارس الهندي جوربريت سينج ساندهو، ليتابعها في الشباك الخالية، من داخل المنطقة «50».

وتبادل «البديلان» رايلي ماجري وجوردان بوس الكرة، ليضيف الأخير الهدف الثاني لأستراليا بسهولة «73»، وذلك بعد دقيقة من نزوله احتياطياً.