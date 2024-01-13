بيتشو: توشاك وراء «سر الرقم 599»

سان سيباستيان (الاتحاد)

يتميز الملعب بالاحتفاء بأصحاب الإنجازات، حيث أنشأ موقعاً خاصاً لأربعة لاعبين فقط تجاوزوا حاجز 500 مباراة مع الفريق على مدار تاريخه، وأحدهم ألبرت جوريز المعروف بلقب «بيتشو»، والذي خاض 599 مباراة.

وعند سؤاله أين ذهبت المباراة التي كانت كفيلة بوصوله إلى الرقم 600 ؟، قال «جون توشاك مدرب الفريق في موسمي الأخير عام 1989، السبب وراء ذلك، أتذكر أنه جعلني أقوم بعمليات الإحماء في مباراتنا أمام برشلونة في «كامب نو»، وبقيت استعد من دون أن يدفع بي ولو لدقيقة، وقتها عانينا مشكلة في العلاقة، ولكن أصبحنا أصدقاء بعد ذلك».

وأكد بيتشو، أن مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بحاجة لمواصلة الروح والإصرار التي ظهر عليها ريال سوسيداد، وقال «لا يوجد مستحيل، والفريق لديه تاريخ في المسابقة، فقد بلغ نصف النهائي سابقاً، كنت موجوداً وقتها، وأتذكر أن الخسارة جاءت بصعوبة أمام هامبورج الألماني بجيله القوي وقتها، والذي حقق اللقب في نهاية المطاف، وكانت المشاركة في دوري الأبطال ليست سهلة، لأن بطل الدوري فقط من يشارك».

وقال «انضممت إلى المنتخب الإسباني في سن كبير، حيث كنت 32 عاماً، ورغم ذلك شاركت في كأس العالم 1990، وسجلت هدفاً في شباك بلجيكا، لذلك يجب أن يتمسك اللاعب دائماً بفرصته حتى النهاية في مسيرته».

ويرى بيتشو أن ريال سوسيداد لديه ميزة خاصة، تتمثل في روح مدينة سان سيباستيان، الواقعة على البحر مباشرة، حيث تلهم النادي دائماً على مواجهة التحديات، وقال «الفريق عاد بصورة جيدة إلى المنافسة، وهناك تطور على الصعد كافة، وهذا انعكاس للعلاقة القوية بين جميع العاملين، وأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، والكل يلتف حول الفريق مهما كانت الظروف، ونريد أن نقدم مثالاً متميزاً للعالم بأكمله».

تاريخ من الألقاب

يعد ريال سوسيداد أحد أبرز الفرق الإسبانية، خصوصاً في ثمانينيات القرن الماضي، عندما حصد لقب «الليجا» لموسمين متتاليين عامي1981 و1982، وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بمسماه القديم، قبل الخروج بصعوبة أمام هامبورج الألماني عام 1983، وحقق لقب كأس الملك 1987، وبعد ربع عقد عاد الفريق مرة أخرى إلى منصة التتويج بالفوز بلقب كأس الملك «نسخة 2020»، وبعدها انطلق بقوة من دون توقف.

وتنتظر الفريق مهمة صعبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، وتأهل إلى دور الـ 16 متصدراً لمجموعة ضمت معه الإنتر الإيطالي.

ولعل أشهر اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان الفريق هو تشابي ألونسو، الذي عمل مدرباً لفريق الرديف أيضاً، قبل أن يواصل مسيرته مع باير ليفركوزن الألماني حالياً.