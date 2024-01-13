صدارة إسبانية لانطلاقة «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار»

أبوظبي (الاتحاد)

نجح الفريق الإسباني في قلب الطاولة على منافسيه، خلال سباقات اليوم الأول من بطولة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي التي تُقام على مدار يومين، في ميناء زايد في أبوظبي، بعدما تمكن من تصدر ترتيب السباقين الثاني والثالث، بعدما جاء في المركز الأخير خلال السباق الأول، حاصداً نقطة واحدة فقط، ليتصدر منافسات اليوم الأول برصيد 21 نقطة.

وتمكن قائد الفريق الإسباني دييجو بوتين بمساعدة طاقمه من تحويل التأخر في السباق الأول، حيث حصد نقطة واحدة فقط، إلى صدارة اليوم الأول لمنافسات الجولة السابعة من الموسم الرابع لسلسلة سباقات الجائزة الكبرى للإبحار الشراعي بحصدهم 10 نقاط في السباق الثاني ومثلها في السباق الثالث. ونفذ بوتين تكتيكات مكنته من الصدارة، وقال: «تمكنا من صدارة الترتيب بعد أداء جيد في السباقين الثاني والثالث، وعملنا جاهدين في ظل ظروف الرياح الخفيفة هذه».

وسيبقى الفريق الإسباني تحت الضغط، في ظل فارق النقطة الواحدة بينه وبين الفريق النيوزلندي الذي حل ثانياً، يليه فريق الولايات المتحدة الأميركية برصيد 19 نقطة، وحل في المركز الرابع الفريق الكندي ثم فرنسا، أستراليا، الدنمارك، طيران الإمارات بريطانيا العظمى، ألمانيا، سويسرا.

الجدير بالذكر أن الفريق السويسري تمت معاقبته بخصم أربع نقاط بسبب التلامس مع فريق طيران الإمارات بريطانيا العظمى أثناء السباق التدريبي.

وشهدت منافسات اليوم الأول حضوراً جماهيرياً كبيراً فاق الـ 3500 من عشاق رياضة الإبحار الشراعي، كما شهد حفلاً غنائياً لفرقة البوب العالمية الشهيرة «تيك ذات»، وسط أجواء ترفيهية عائلية بامتياز، كما وفرت البطولة التي تقام في ميناء زايد في أبوظبي الفرصة للجماهير للاستمتاع بالمنتجات التي تقدمها الجهات الراعية وشركاء الحدث، والعديد من الفعاليات المصاحبة الأخرى.

وتنطلق اليوم منافسات اليوم الأخير، من سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، تمام الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، حيث تقام بعد ذلك مراسم تتويج الفائزين.

الترتيب

إسبانيا 21 نقطة

نيوزلندا 20 نقطة

الولايات المتحدة 19 نقطة

كندا 19 نقطة

فرنسا 17 نقطة

أستراليا 16 نقطة

الدنمارك 16 نقطة

بريطانيا 12 نقطة

ألمانيا 12 نقطة

سويسرا 9 نقاط