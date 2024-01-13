إيران وفلسطين.. «إثبات الذات»

الدوحة (د ب أ)

يلتقي المنتخبان الإيراني والفلسطيني، في لقاء «إثبات الذات»، اليوم، ضمن المجموعة الثالثة، ويعد إيران «البطل 3 مرات» ليس الأوفر حظاً للفوز بالمباراة فقط، ولكن المنافسة على اللقب، ويعتمد على نجوم عدة، أبرزهم مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي، وسردار أزمون، مهاجم روما الإيطالي، ولاعب وسط فينورد الهولندي علي رضا جهانبخش، وسامان قدوس لاعب برينتفورد الإنجليزي.

وفي المقابل، يتسلح منتخب فلسطين بحماس لاعبيه والدعم الجماهيري، بقيادة مديره الفني التونسي مكرم دبوب، سعياً لحجز مكان له في الدور المقبل، معتمداً على نجومه، خاصة عدي الدباع مهاجم شارلروا البلجيكي، ومحمود وادي لاعب المقاولون المصري، يرغب أيضاً في إثبات ذاته وقدرته على اللعب في أكبر وأضخم حدث في «القارة الصفراء».