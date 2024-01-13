«الأبيض» يطارد 3 نقاط في مواجهة «التنانين»

معتز الشامي (دبي)

يبدأ منتخبنا الوطني مشواره في كأس آسيا 2023، عندما يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات، مع منتخب هونج كونج، على استاد خليفة الدولي، بالدوحة، بدوافع حصد الفوز الأول، الذي يُعد المطلب الأساسي، الذي عمل من أجله الجهاز الفني خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديداً منذ أن حط المنتخب رحاله في الدوحة، للمشاركة في البطولة ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم معه، إيران وفلسطين وهونج كونج.

ويتطلع منتخبنا الوطني إلى التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، حيث يدخل «الأبيض» دائماً ضمن المنتخبات المرشحة للوصول إلى نصف النهائي، من واقع نجاحه في آخر نسختين من البطولة ذاتها في 2015 و2019.

وتعتبر مباراة اليوم فرصة جيدة أمام لاعبي المنتخب لاستعادة الثقة، التي اهتزت بعض الشيء، عقب الخسارة أمام عُمان بهدف في التجربة الأخيرة قبل الوصول إلى الدوحة يوم السبت الماضي، ولذلك ستكون مواجهة هونج كونج الشهير بمنتخب «التنانين»، بمثابة اختبار حقيقي على مدى تمكن الجهاز الفني من تصحيح السلبيات والأخطاء، التي وقع فيها المنتخب بآخر وديتين في معسكر أبوظبي قبل البطولة، وهو ما شدد عليه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بينتو، الذي طالب اللاعبين بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز الأول، على أمل الدخول مبكراً في الترشيحات الخاصة بالتأهل إلى دور الـ16.

وتاريخياً.. تعتبر الفوارق الفنية كبيرة بين منتخبنا ومنتخب هونج كونج، خاصة أن «التنانين» يعود للمشاركة بعد 55 عاماً من الغياب عن البطولة، وبالتالي فإن مواجهة اليوم هي الأولى بين الفريقين في البطولة على الإطلاق، رغم أنها المشاركة الـ11 لمنتخبنا في كأس آسيا.

وعلى المستوى الودي، التقى «الأبيض» أمام هونج كونج خلال السنوات العشر الأخيرة، 3 مرات، فاز فيها جميعاً وسجل 12 هدفاً في شباك «التنانين»، وتلقت شباك منتخبنا هدفاً وحيداً، ولكن استطاع هونج كونج أن يطور أداءه خلال السنوات الأربع الماضية، ونجح في بلوغ كأس آسيا بعد طول غياب، كما استعد جيداً للنسخة الحالية، وبالتالي ستكون لديه الدوافع للظهور بصورة مغايرة ومحاولة إحراج منافسيه في المجموعة، ما يتطلب الحذر التكتيكي من جانب لاعبي منتخبنا الوطني.

ويتوقع أن يلعب المنتخب بطريقة 4-2-3-1 مع التركيز على منع لاعبي هونج كونج من التحرك بأريحية في نصف ملعبنا، أو امتلاك الكرة، عبر الضغط من مختلف أرجاء الملعب، والسعي لتسجيل هدف مبكر لمنتخبنا الوطني المتوقع أن يلجأ لنقل الكرات سريعاً، والسيطرة على وسط الملعب والبناء السريع للهجمات.

بطاقة

المناسبة: كأس آسيا «دور المجموعات»

المجموعة: الثالثة

المباراة: الإمارات - هونج كونج

الملعب: استاد خليفة الدولي