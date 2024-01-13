«حطين» تنتزع كأس «الثنايا الأبكار»

دبي (الاتحاد)

سجلت هجن أبناء القبائل ظهورها الأول في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، من خلال تحديات سن الثنايا، التي أقيمت على مدار 16 شوطاً، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى للرموز، بواقع رمزين مفتوحين، ومثلهما للمحليات ورمزين لهجن الإنتاج.

وحققت «حطين» كأس سمو ولي عهد دبي للثنايا الأبكار المفتوح وجائزته مليون ونصف المليون درهم لمالكها مانع علي محمد حمّاد الشامسي، بزمن وقدره 12:22:9 دقيقة.

ونال «مهند» المملوك لـ مطر محمد راشد الخيال الطنيجي بندقية الثنايا الجعدان المفتوح وجائزة المليون درهم، وذلك بعد وصوله لخط النهاية في توقيت بلغ 12:22:6 دقيقة.

أما أول رموز المحليات فذهب إلى شعار سعيد جابر عبد الله محمد، عن طريق «الشهامة» بطلة لكأس سمو ولي عهد دبي للثنايا الأبكار المحليات في توقيت وقدره 12:20:5 دقيقة.

ونجح «شاهين» المملوك ل عبدالله حمد محمد ميّا العفاري في الحصول على بندقية الثنايا الجعدان المحليات بزمن وقدره 12:25:6 دقيقة.

وتألق شعار المتحدي سعيد منانه غدير أجتبي من خلال التحدي على كأس الثنايا الأبكار المفتوح للإنتاج، والذي حققته «تغاريد» بتوقيت وقدره 12:19:7 دقيقة.

وأبدع «مبدع» بألوان عبيد سعيد منانه الكتبي في آخر أشواط رموز سن الثنايا، حيث تمكن من حصد بندقية الثنايا الجعدان المفتوح للإنتاج بحسمه المعركة في زمن بلغ 12:24:5 دقيقة.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتكريم الفائزين برموز سن الثنايا عقب نهاية ثامن أشواط الفترة المسائية.

وشهدت الفترة الصباحية، إقامة 16 شوطاً في سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك لمسافة 8 كم.

ذهبت الصدارة في أول أشواط الثنايا الصباحية إلى «الذيبة» بشعار كردوس الدوده سالمين العامري، والتي أهدت مالكها ناموس الثنايا الأبكار المحليات للإنتاج في زمن وقدره 12:43:19 دقيقة.

وبالمقابل ظفرت «غلاء»، المملوكة ل أحمد سعيد منانه الكتبي بقمة الثنايا الأبكار المهجنات للإنتاج في الشوط الثاني، بتوقيت بلغ 12:39:8 دقيقة.

ونجح «صفصوف» لسالم ضعيف إغدير الكتبي في التألق من خلال مشاركته في ثالث الأشواط للثنايا الجعدان المحليات للإنتاج، حيث تمكن من قطع مسافة السباق في زمن 12:43:8 دقيقة.

أما «الشبابي» فقد كان عند الموعد مع مالكه أحمد سعيد حارب بالعجيد الكتبي، ونجح في حسم معركة الثنايا الجعدان المهجنات للإنتاج في رابع الأشواط بتوقيت وقدره 12:34:0 دقيقة.

منافسات اليوم

تعود شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ للظهور مجدداً بميدان المرموم صباح ومساء اليوم، وذلك من خلال تحديات سن الثنايا ضمن المهرجان، وذلك من خلال 27 شوطاً بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية وثلاثة عشر شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 8 كم.