منتخب اليد إلى الدور الرئيسي في «الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

تأهل منتخب اليد إلى الدور الرئيسي من البطولة الآسيوية التي تستضيفها البحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، بعد فوزه على منتخب كازاخستان بنتيجة 39-15، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

وحصل راشد محمدي لاعب منتخبنا على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويلتقي منتخبنا في الجولة الثالثة والأخيرة مع منتخب البحرين غداً «الاثنين»، وفي حال خسارته سيحتل المركز الثاني للمجموعة، وفي هذه الحالة سيلعب في المجموعة الأولى مع أول الأولى وثاني الثانية وأول الثالثة، بينما في حال فوزه وتصدر المجموعة سيلعب بالمجموعة الثانية، التي تضم ثاني الأولى وأول الثانية وثاني الثالثة، وتضم المجموعتان، الثمانية الكبار.

أما عن التفاصيل، فقد جاءت البداية ضعيفة لمنتخبنا، الذي يقدم أداءً غير مقنع، وهو ما منح منتخب كازاخستان التقدم بالهدف الأول ثم 2-1، قبل أن يعود منتخبنا، إلا أن الأخطاء كانت واضحة من جانب اللاعبين، ولم يسجل منتخبنا سوى 3 أهداف في أول 10 دقائق، رغم أن المواجهة سهلة، وسبق أن فاز البحرين على هذا المنتخب في الافتتاح 47-13، ووقف الحارس الكازاخستاني أنر باييف أمام هجمات لاعبينا.

وقف الحارس عبدالرحمن خميس في التصدي لكل هجمات كازاخستان، ووصلت النتيجة إلى 6-3 في منتصف الشوط، وكان اللاعب الأبرز راشد سعيد مع اللعب من الجناح بتحركات أحمد هلال، وتحسن الأداء في النصف الثاني من الشوط الأول، لينتهى بتقدم منتخبنا 17-5. وتغير الأداء والنتيجة مع بداية الشوط الثاني، وانتهت المباراة 39-15.