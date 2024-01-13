الظاهري أول «التمايز» في «الشراع لقفز الحواجز»

العين (الاتحاد)

تواصلت منافسات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز في نسختها السابعة، والتي تقام برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، وتقام على الميدان الرملي نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وجاء ختام المنافسة التأهيلية للحدث الدولي الرئيس من فئة الأربع نجوم، وبمواصفات الجولة الواحدة «الجولة الماسية»، برعاية إيكواترانس لوجيستكس، وقبل تحدياتها 81 فارساً وفارسة، ونجح منهم 23 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وبعد تحدٍّ كبير بين مجموعة من خيرة فرسان القفز في العالم، أنهى البريطاني جوزيف ستوكدال بصحبة الجواد «إبانكنج»، الجولة في زمن بلغ 66.04 ثانية، وأقوى المحاولات لانتزاع الصدارة جاءت من الفارس الأيرلندي شين برين مع الجواد «سكارتين»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 67.23 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثاني، وأكثر الفرسان تأثراً بنتيجة الفارسين الأول والثاني.

كان الفارس الألماني كريستيان هلمان، مع الجواد «أوتيرونجو ألفا زد»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 67.50 ثانية، وتربع على مركز الصدارة المؤقتة لفترة ليست بالهينة إلى أن حان وقت إزاحته منها بقفزات تراجعت به إلى المركز الثالث، وسوف يتجدد اللقاء بين كوكبة من خيرة فرسان القفز في منافسة الجائزة الكبرى، والتي ستقام مساء اليوم، متضمنة ثالث الجولات التأهيلية التي تستضيفها الإمارات في طريق الوصول إلى نهائي كأس العالم لقفز الحواجز بالسعودية أبريل المقبل.

وحازت الفارسة السويدية أنتونيا بترسون مع الفرس «كوم فوس» صدارة منافسة المرحلتين من فئة الأربع نجوم «الجولة اللؤلؤية»، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، والتي تنافس فيها 47 فارساً وفارسة، ونجح منهم 15 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وتصدرتهم الفارسة أنتونيا بأفضلية الزمن بعد إكمالها المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.23 ثانية.

وعاد الفارس السوري شادي غريب مع الجواد «كابرنيت دو مارش» إلى منصة التتويج لاستلام جائزة المركز الثاني، التي استحقها نظير إكماله المرحلة الثانية في زمن نافس به على الصدارة بقوة وبلغ 29.36 ثانية، وحاز مواطنه الفارس ليث علي، مع الفرس «كامليا» جائزة المركز الثالث، بعد أن تربع على الصدارة المؤقتة إلى حين مشاركة الفارسة المتصدرة، التي أزاحته عنها إلى المركز الثاني، وجاء الفارس شادي ليدفع به مجدداً إلى المركز الثالث واستقر فيه.

وقفز الفارس الشاب هزاع حمد الظاهري على صهوة الجواد «إيلوي»، إلى صدارة منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز «الجولة الفضية» على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وبرعاية ماجستيك رويال كير، وتنافس فيها 55 فارساً وفارسة، نجح منهم 12 فارساً في الانتقال إلى جولة التمايز، و8 منهم أكملوا التمايز دون خطأ، وتقدمهم متصدراً الفارس الظاهري بعد أن أنهى التمايز في زمن سريع بلغ 34.28 ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة السورية آية حمشو والجواد «دي اكس بي ليجند»، وأنهت التمايز في زمن بلغ 37.00 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس الإيطالي سايمون كوتا والفرس «كوكونيت 53»، وأنهى معها جولة التمايز في زمن بلغ 37.92 ثانية.

وتوّج محمد سعيد الغرير على صهوة الفرس «كانيتي» بجائزة منافسة السرعة رايد آند درايف، من فئة النجمتين على ارتفاع 115 سم، برعاية بريمير موتورز، وهي إحدى منافسات القفز المثيرة ويستمتع الجمهور بمتابعتها كثيراً، وفكرتها تقوم على وجود فارس على صهوة الخيل على مسار معلوم، ثم يعدو بقدميه لإكمال المسار، وصولاً إلى السيارة التي يقودها سائق ضمن الفريق خلال مسار ينتهي عند خط النهاية، والأفضل هو الأقل زمناً.

وفاز بجائزة المركز الثاني فارسنا عبد الله أحمد الشرفا والفرس «فيفا»، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس السوري الناشئ ليث غريب والجواد «إيدلوايس دي موبريكس».

يذكر أن فرسان الإمارات لقفز الحواجز نالوا المراكز من الأول وحتى الثاني عشر، عدا المركزين الثالث والسادس ونالهما فارسان من سوريا.