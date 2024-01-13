العروبة يعزز صدارة «الأولى» بقلب الطاولة أمام الحمرية

معتصم عبدالله (دبي)

حول العروبة «المتصدر» تأخره أمام مضيفه الحمرية، بهدف إلى فوز 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الحمرية بالشارقة، ضمن «الجولة 16»، والتي شهدت إقامة 8 مباريات دفعة واحدة، أبرزها فوز الظفرة «الوصيف» أمام ضيفه جلف أف سي 1-0، وتفوق دبا الحصن «الثالث» على يونايتد 2-1، فيما خسر العربي «الرابع» أمام ضيفه التعاون 0-1.

وفي بقية المباريات، تفوق مصفوت على الذيد 4-2، ومسافي أمام سيتي 3-0، والجزيرة الحمراء على جلف يونايتد 3-2، فيما انتهت مواجهة «الديربي» التي جمعت الفجيرة بجاره دبا بالتعادل السلبي.

وهي المرة الأولى التي تقام فيها المباريات الثماني في جولات «دوري الأولى»، خلال الموسم الحالي 2023- 2024 في يوم واحد، وذلك بهدف منح الفرصة أمام جماهير أندية «الهواة» متابعة المباراة الأولى لـ «الأبيض» أمام هونج كونج، الليلة، في النهائيات القارية لكأس آسيا.

ويدين العروبة «بطل الشتاء»، في فوزه الثمين، على حساب مضيفه الحمرية الذي افتتح التسجيل بوساطة يوسف الجبلي في الدقيقة 13، للثنائي سايمون دي باروس الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 33، قبل أن يضيف الحساني تامبورا هدف الفوز الثمين في الدقيقة 62، ورفع العروبة «المتصدر» رصيده إلى 39 نقطة، مقابل 15 نقطة للحمرية الثالث عشر.

وأنهى الظفرة مبارياته في الدور الأول، بفوز ثمين على حساب ضيفه جلف أف سي، بهدف متأخر للهداف أفوبي في الدقيقة 95، ورفع «الفارس» رصيده إلى 31 نقطة، في مركز «الوصافة»، بالتساوي مع دبا الحصن الفائز بدوره على يونايتد 2-1، ويملك الحصن في رصيده مباراة أخيرة في الجولة 17 «ختام الدور الأول».