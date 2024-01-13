«أبوظبي للدراجات الهوائية» ينظم سباق «قصر السراب»

أبوظبي (وام)

نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أمس، الطلعة المجتمعية السنوية «قصر السراب»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة مجتمعية واسعة.

شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من المشاركين على مختلف مستوياتهم الفنية والبدنية، حيث قطعوا مسافة 160 كيلومتراً، في مسيرة بالدراجات بدأت السادسة صباحاً من أمام فندق ليوا، وحتى فندق قصر السراب، حيث استمتعوا خلالها برؤية المناظر الصحراوية الخلابة. وتستهدف الفعالية زيادة الوعي بركوب الدراجات سواء للرياضة أو كوسيلة للتنقل، نظراً لفوائدها المتعددة للصحة الجسدية والنفسية، ومساهمتها في الحفاظ على البيئة، وتوفير نمط حياة صحي، واكتشاف وجذب المواهب وتكوين فريق قادر على خوض غمار المنافسات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضح النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أن الفعالية جرى تنظيمها وفق أحدث المعايير الدولية والمحلية، وسط أجواء آمنة ومريحة، بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات والأعمار.