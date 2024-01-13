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الرياضة

انطلاقة قوية وأوزان أعلى بـ«الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»

انطلاقة قوية وأوزان أعلى بـ«الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»
14 يناير 2024 00:41

إيهاب الرفاعي (الظفرة) 

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انطلاقة قوية للمرحلة الثانية من «الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت «بطولة المغيرة»، المرحلة الثانية من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، بدورتها الخامسة 2023-2024، بمدينة المرفأ.
توافد المتسابقون لتقديم أسماك الكنعد التي تم اصطيادها، وبلغ أعلى وزن في اليوم الثاني من البطولة 19 كيلوجراماً، فيما يأمل باقي المتسابقين اصطياد أفضل الأحجام والأوزان قبل انتهاء المسابقة، خاصة وأن الأحوال الجوية المعتدلة «مشجعة»، لاصطياد أوزان أكبر في الموسم الحالي.
 وخصصت اللجنة المنظمة 20 جائزة للمرحلة الثانية، بقيمة 680 ألف درهم، منها 10 جوائز لفئة الرجال، و10 لفئة النساء، كما حرصت على توفير كل التجهيزات، للتسهيل على المتسابقين، وتوفير أجواء تنافسية متميزة، تجمع فيها عشاق الرياضات البحرية التراثية.

حمدان بن زايد
المرفأ
الظفرة
صيد الكنعد
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