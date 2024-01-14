بلباو يطرد برشلونة من «ثالث الليجا»!

مدريد (أ ف ب)



واصل أتلتيك بلباو نتائجه الرائعة، وانتصاراته المتتالية، عندما حسم «الديربي الباسكي» أمام جاره وضيفه ريال سوسيداد 2-1 على ملعب «سان ماميس» في بلباو، ضمن المرحلة العشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ويدين بلباو بفوزه الرابع توالياً في الدوري إلى مهاجمه أليكس بيرينجوير الذي كان خير خلف للغاني إيناكي وليامس المشارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، بتسجيله «ثنائية» الفوز في الدقيقتين 30 و42، قبل أن يقلص ميكل أويارسابال الفارق قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وقال بيرينجوير «خضنا مباراة تنافسنا فيها بنسبة 100%، والشيء المهم هو أننا فزنا بها وحصلنا على ثلاث نقاط أخرى»، مضيفاً «هذا الموسم، لا ألعب كثيراً، يجب أن أستغل الفرص التي تتاح لي، كما حدث الآن».

ولم يخسر بلباو في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري، وتحديداً منذ سقوطه أمام مضيفه برشلونة 0-1 في 22 أكتوبر الماضي في المرحلة العاشرة، وحقق سبعة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات، وسجّل بين هذه السلسلة ثلاثة انتصارات في مسابقة الكأس المحلية،

وهو الفوز الخامس توالياً لبلباو في جميع المسابقات.

ورفع بلباو رصيده إلى 41 نقطة، وانتزع المركز الثالث بفارق الأهداف من برشلونة الذي يستضيف أوساسونا الثلاثاء المقبل، بسبب مشاركته في الكأس السوبر المحلية في السعودية حيث يلاقي غريمه التقليدي ريال مدريد «الأحد» في المباراة النهائية، بعدما تخطى أوساسونا بالذات 2-0 في نصف النهائي، فيما تغلب النادي الملكي على جاره أتلتيكو مدريد 5-3 بعد التمديد.

في المقابل، واصل ريال سوسيداد الذي غاب عن صفوفه نجمه الياباني تاكيفوسا كوبو لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا في قطر، نتائجه المخيبة ومني بخسارته الرابعة هذا الموسم، والأولى في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، وتجمّد رصيده عند 32 نقطة، في المركز السادس.

واستعاد ريال بيتيس نغمة الانتصارات، بعد أربعة تعادلات وخسارة واحدة، عندما تغلب بصعوبة على ضيفه غرناطة بهدف سجله صانع ألعابه إيسكو في الدقيقة 76.

وعزز ريال بيتيس موقعه في المركز السابع برصيد 31 نقطة، مقابل 11 نقطة لغرناطة التاسع عشر قبل الأخير.

وضرب لاس بالماس عصفورين بحجر واحد، عندما أكرم وفادة ضيفه فياريال بثلاثية نظيفة.

وفرض لاعب الوسط كيريان رودريجيس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين الثامنة و63، وأضاف خوانما هرتسوج الهدف الثاني في الدقيقة 51.

واستعاد لاس بالماس توازنه، وحقق فوزه الأول في مبارياته الثلاث الأخيرة «تعادل وخسارتان»، وعمّق جراح ضيفه فياريال، بعدما ألحق به الخسارة الثانية توالياً والرابعة في المباريات الست الأخيرة التي حقق فيها فوزاً واحداً فقط.

وارتقى لاس بالماس الى المركز الثامن مؤقتاً، بعدما رفع رصيده الى 28 نقطة، بفارق نقطتين أمام خيتافي الذي يستضيف ريال مدريد المتصدر الخميس في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد فياريال عند 19 نقطة وتراجع الى المركز الخامس عشر.

وسقط ريال مايوركا في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه سلتا فيجو 1-1، وكان سلتا فيجو البادئ بالتسجيل، عبر قائده المخضرم ياجو أسباس في الدقيقة العاشرة، ورد أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بواسطة الكندي سيل لاران، ورفع ريال مايوركا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر، مقابل 17 نقطة لسلتا فيجو السادس عشر.