دي بروين بطل موقعة «قلب الطاولة»

لندن (أ ف ب)



قاد «البديل» الدولي البلجيكي كيفن دي بروين العائد من الإصابة، فريقه مانشستر سيتي «حامل اللقب» إلى «قلب الطاولة» على مضيفه نيوكاسل، والفوز عليه 3-2 بتسجيله هدفاً مع تمريرة حاسمة، على ملعب «سانت جيمس بارك» في نيوكاسل، ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واستهل «السيتي» المباراة بأفضل طريقة ممكنة، مفتتحاً التسجيل عبر جناحه الدولي البرتغالي برناندو سيلفا «26»، لكن نيوكاسل رد بهدفين في دقيقتين بواسطة الدوليين السويدي ألكسندر إيزاك «35» وأنتوني جوردون «37».

ودفع المدرب الإسباني لـ «السيتي» بيب جوارديولا بدي بروين مكان سيلفا في الدقيقة 69، ونجح في إدراك التعادل بعد 5 دقائق بتسديدة زاحفة رائعة «74»، قبل أن يمرر كرة هدف الفوز إلى «البديل» والنرويجي أوسكار بوب «91».

وواصل «السيتي» انتفاضته منذ تتويجه بلقب مونديال الأندية في السعودية على فلومينينسي البرازيلي 4-0، وحقق فوزه الثالث توالياً في الدوري والخامس في مختلف المسابقات، بعدما اكتفى بفوز واحد في 6 مباريات متتالية في «البريميرليج» (4 تعادلات وخسارة واحدة)، قبل العرس العالمي.

وثأر «البلومون» الذي يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة مع برنتفورد، لخروجه على يد نيوكاسل من الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة، عندما خسر أمامه 0-1 على الملعب ذاته في 27 سبتمبر الماضي.

في المقابل واصل نيوكاسل سقوطه المدوّي في الدوري، وخسر المباراة الرابعة توالياً، والسادسة في مبارياته السبع الأخيرة، وتجمّد رصيده عند 29 نقطة في المركز العاشر

وبدأ نيوكاسل بالضغط سريعاً على الضيوف، وسجّل شون لونجستاف هدفاً في الدقيقة الثانية ألغي بداعي التسلل، وأصيب حارس «السيتي» الدولي البرازيلي إيدرسون، بعد التحامه مع لونجستاف، لكنه تابع المباراة، قبل أن يرتكب خطأ فادحا أمام الباراجوياني ميجيل ألميرون، وكاد أن يدفع الثمن غالياً، لولا تدخل أحد المدافعين الذي أبعد الكرة.

وسقط إيدرسون أرضاً عقب الفرصة، وطلب من مدربه الإسباني بيب جوارديولا استبداله ودفع بالألماني شتيفان أورتيجا مكانه.

ومنح سيلفا التقدم لـ «السيتي» بهدف رائع بالكعب بعد عرضيةٍ من كايل ووكر «26» الذي صنع ثاني تمريراته الحاسمة في الدوري هذا الموسم في مباراته العشرين.

وفي الوقت الذي ضغط فيه الضيوف وكانوا قريبين من تسجيل هدفٍ ثانٍ في أكثر من محاولة، فاجأهم إيزاك بهدفٍ جميل من هجمةٍ مرتدة، بعد تمريرة طويلة متميّزة من البرازيلي برونو جيماريش هيأها لنفسه داخل المنطقة، وسددها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس أورتيجا «35».

وبعد دقيقتين فقط أضاف جوردون بهدفٍ ثانٍ مماثل، مُسدداً الكرة ببراعة على يسار الحارس «البديل».

وانتظر جوارديولا حتّى الدقيقة 69، ليُدخل نجمه دي بروين الذي سجّل عودته إلى الفريق بديلاً في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، خلال الفوز على هادرسفيلد 5-0 في الدور الثالث لمسابقة الكأس، بعدما غاب منذ أغسطس العام الماضي نتيجة تفاقم إصابة يعاني منها في الفخذ.

ولم يتأخّر صانع الألعاب إلا 5 دقائق، كي يضع بصمته ويُسجّل التعادل بتسديدة ذكية زاحفة من على مشارف المنطقة «74»، وهو الهدف رقم 100 لفريقه في مرمى نيوكاسل في الدوري، وأصبح الأخير أوّل فريق يتكبّد هذا العدد من الأهداف ضد «السيتي» في البطولة.

وواصل «السيتي» ضغطه على المضيف وأدخل جوارديولا ورقةً رابحة بإشراك الشاب بوب «20 عاماً» الذي سجّل هدف الفوز مستثمراً تمريرةً طويلةً ذكيّة من دي بروين «91».

وبات البلجيكي أول بديل لـ «السيتي» يُسجّل ويصنع في مباراة واحدة ضمن الدوري منذ الأرجنتيني سيرخيو أجويرو أمام كارديف سيتي في يناير 2014.