كوبر: استبعاد السومة ليس نهائياً



الدوحة (د ب أ)



أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا، رضاه عن نتيجة التعادل السلبي أمام أوزبكستان، ضمن الجولة الأولى بكأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

وقال كوبر: وجدنا منتخباً قوياً ومستعداً بشكل جيد للبطولة، ويعيش استقراراً فنياً على مدى أكثر من 3 سنوات.

وأضاف: أشكر اللاعبين وفخور بهم، فلم يدخروا أي جهد، ولعبوا بروح عالية، ونتمنى أن نحقق نتائج أفضل ونتأهل.

وأكد كوبر رداً على سؤال حول استبعاد عمر السومة، مهاجم العربي القطري، أن بعض اللاعبين يتأقلمون وبعضهم لا يتأقلمون بسرعة مع طريقة اللعب أو الأسلوب.

وأضاف: استبعاد اللاعب في بطولة لا يعني استبعاده بشكل نهائي، وقد يكون موجوداً في الفترة المقبلة بالمستقبل مع الفريق، وأنا اختار الأنسب الذي يخدم المنتخب، وكل اللاعبين هم أبناء المنتخب السوري، وفي خدمة منتخب بلادهم، ولكل مدير فني خط يسير عليه، أنا موجود منذ فترة قصيرة، وفي كل مباراة أحاول أن أثبت طريقة اللعب، وقمنا باللعب بمهاجمين أمام أوزبكستان، لأننا نعرف أن الفريق الأوزبكي قوي.

وعن حظوظ الفريق في التأهل، قال: الفرق الأربعة في هذه المجموعة لديها فرصة وأمل في التأهل إلى الدور المقبل والمباراة مع أستراليا ستكون قوية ونحاول الخروج أمامها بنتيجة إيجابية من خلال تصحيح بعض الأخطاء، وعلاج عدد من السلبيات التي ظهرت في مباراة أوزبكستان.