سانشو يحدد أهدافه مع دورتموند



دورتموند (د ب أ)



أعرب الإنجليزي الدولي الشاب جادون سانشو، عن سعادته البالغة بصناعة الهدف الثاني لفريق بوروسيا دورتموند، خلال الفوز على ملعب دارمشتاد 3- صفر، في الدوري الألماني لكرة القدم.

وعاد سانشو «23 عاماً» إلى ناديه القديم دورتموند، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وصنع سانشو الهدف الثاني الذي تكفل ماركو رويس بتسجيله في شباك الفريق الذي يتذيل ترتيب «البوندسليجا»، وذلك خلال الظهور الأول له هذا الموسم مع فريقه القديم.

وقال سانشو «منذ قدومي شعرت بأنني في بيتي، وأنا سعيد بالعودة إلى الملعب مجدداً». وأضاف «سعدت برؤية ماركو مجدداً، إنه صديق عزيز لي، وأنا أقدره، سعيد بصناعة الهدف الثاني له».

وبشأن طموحاته مع دورتموند صاحب المركز الخامس بـ«البوندسليجا»، أوضح سانشو «أنا أشعر بالسعادة مرة أخرى، عودتي إلى الملعب محاولة لمساعدة الفريق، بإعادته إلى المراكز الثلاثة الأولى، وبالطبع التأهل لدوري أبطال أوروبا في العام المقبل، ولدي أهداف شخصية لن أكشف عنها الآن».