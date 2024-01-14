الإثنين 15 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سانشو يحدد أهدافه مع دورتموند

سانشو يحدد أهدافه مع دورتموند
14 يناير 2024 10:47

 
دورتموند (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«القاتل» يمنح ليفركوزن لقب «شتاء البوندسليجا»!
«البايرن» يُكَرِم «القيصر» تحت الصفر!


أعرب الإنجليزي الدولي الشاب جادون سانشو، عن سعادته البالغة بصناعة الهدف الثاني لفريق بوروسيا دورتموند، خلال الفوز على ملعب دارمشتاد 3- صفر، في الدوري الألماني لكرة القدم.
وعاد سانشو «23 عاماً» إلى ناديه القديم دورتموند، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وصنع سانشو الهدف الثاني الذي تكفل ماركو رويس بتسجيله في شباك الفريق الذي يتذيل ترتيب «البوندسليجا»، وذلك خلال الظهور الأول له هذا الموسم مع فريقه القديم.
وقال سانشو «منذ قدومي شعرت بأنني في بيتي، وأنا سعيد بالعودة إلى الملعب مجدداً». وأضاف «سعدت برؤية ماركو مجدداً، إنه صديق عزيز لي، وأنا أقدره، سعيد بصناعة الهدف الثاني له».
وبشأن طموحاته مع دورتموند صاحب المركز الخامس بـ«البوندسليجا»، أوضح سانشو «أنا أشعر بالسعادة مرة أخرى، عودتي إلى الملعب محاولة لمساعدة الفريق، بإعادته إلى المراكز الثلاثة الأولى، وبالطبع التأهل لدوري أبطال أوروبا في العام المقبل، ولدي أهداف شخصية لن أكشف عنها الآن».

الدوري الألماني
دورتموند
مانشستر يونايتد
جادون سانشو
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ20 من مجندي الخدمة الوطنية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ20 من مجندي الخدمة الوطنية
اليوم 15:16
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
علوم الدار
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
اليوم 15:13
«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا
اليوم 15:11
«الاتحادية للضرائب» تستقطب 134 من الكفاءات الإماراتية
اقتصاد
«الاتحادية للضرائب» تستقطب 134 من الكفاءات الإماراتية
اليوم 15:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©