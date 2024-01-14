«ديربي الباسك» الأغرب في العالم بـ«الصداقة الكبيرة»!

مراد المصري (بلباو)



جرت العادة أن تتسم مباريات «الديربي» حول العالم بالعنف وسخونة الأجواء، والمشاحنات الجماهيرية التي ربما تتحول إلى معارك طاحنة على المدرجات وخارج الملعب، وسط استعدادات أمنية مكثفة، لكننا عشنا أجواء «الديربي» الأكثر غرابة في العالم، وتحديداً «ديربي الباسك» بين أتلتيك بلباو وريال سوسيداد، باعتباره الأكثر تجسيداً للروح الرياضية على أرض الواقع بشكل فعلي تحت شعار الصداقة الكبيرة لأبناء الإقليم الواحد.

ومنذ ساعات الصباح الأولى كانت قمصان الفريقين والأوشحة تزين مختلف طرقات مدينة بلباو، وفي الساحات المحيطة لملعب سان ماميس، وسط أجواء احتفالية ممزوجة باللونين «الأحمر» و«الأزرق»، حتى إن نفس أفراد العائلة كانوا منقسمين بين الفريقين أحياناً.

وأقيمت احتفالات بمشاركة مشجعين من الفريقين في منطقة الفعاليات، إلى جانب لعب الأطفال كرة القدم معاً، وهم مرتدون ألوان الفريقين، ودخل المشجعون أرضية الملعب معاً ولم يكن هناك فاصل، حيث كانوا ممزوجين على المقاعد كل منهم يشجع فريقه، من دون انفعال زائد.

وفور انطلاق المواجهة كانت المنافسة قوية للغاية بين الفريقين، وبشعار لأنك صديقي أريد الفوز عليك في أرضية الملعب، لكنك لست عدوي لأتشاجر معك، وهو ما تجسد عبر مكبرات الصوت التي تقوم بتذكير الجماهير بالتحلي بالروح الرياضية، كلما شعرت أن الأجواء زادت بالمشاحنات بين اللاعبين.

وفي نهاية المباراة التي تفوق فيها أتلتيك بلباو على ريال سوسيداد 2-1 أمس الأول في «الجولة 20» من الدوري الإسباني، ورغم ما حدث في أرضية الملعب، خصوصاً في الدقائق الأخيرة التي أشهر فيها حكم اللقاء أربع بطاقات صفراء دفعة واحدة، قامت جماهير بلباو بتحية لاعبي ريال سوسيداد، خلال مغادرتهم أرضية الملعب، قبل الاحتفال رفقة لاعبي فريقها بالانتصار الثمين.

وهذا الأمر يتكرر دائماً، وحدث على ملعب ريالي أرينا الخاص بريال سوسيداد في لقاء الذهاب، عندما تفوق الفريق المضيف بثلاثية وقتها، علماً أن هذا «الديربي» تواجد في النسخة الافتتاحية للدوري الإسباني الذي انطلق عام 1929، ويستمر إلى الآن بكل قوة.