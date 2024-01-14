منتخب «سلة الكراسي» يقترب من نصف نهائي «آسيا وأوقيانوسيا»

بانكوك (الاتحاد)

حقق منتخب كرة السلّة على الكراسي المتحركة فوزه الثاني على التوالي، في بطولة آسيا وأوقيانوسيا، المقامة في العاصمة التايلاندية «بانكوك»، ليعزز حظوظه في التأهل إلى نصف النهائي.

واستطاع المنتخب الوطني تحقيق فوز مريح على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 51-44، وذلك في ثاني لقاءات منتخبنا في المجموعة (B)، التي يحتل منتخبنا وصافتها بفارق الأهداف المسجلة خلف المنتخب الأفغاني متصدر المجموعة، والذي تغلب بدوره في ثاني الجولات على المنتخب السعودي.

ورغم البداية المتكافئة للمباراة نظراً لمحاولة المنتخب النيوزيلندي الإبقاء على حظوظه في البطولة وتحقيق التعادل في الفترة الأولى بنتيجة 12-12، وانتهاء الفترة الثانية بتفوق نيوزيلندا بنتيجة 28-27، فإن منتخبنا الوطني أكد تفوقه عبر مجريات اللقاء وانتهت المباراة عملياً خلال الفترة الثالثة بتوسيع الفارق لتنتهي الفترة بنتيجة 41-33، قبل أن يحافظ على تقدمه في نهاية المباراة لتصبح النتيجة بالفترة الرابعة والأخيرة هي فوز المنتخب الوطني بنتيجة 51-44.

ويلتقي منتخبنا صباح الثلاثاء مع نظيره الأفغاني في مباراة هي الأقوى في المجموعة (B)، قبل أن يختتم لقاءات دور المجموعات بلقاء منتخب السعودية الأربعاء.