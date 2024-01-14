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الرياضة

منتخب اليد يواجه البحرين في «الآسيوية»

منتخب اليد يواجه البحرين في «الآسيوية»
14 يناير 2024 13:00

 
رضا سليم (دبي) 

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يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد، الاثنين، مباراته أمام البحرين، ضمن الجولة الثالثة، من المجموعة الرابعة، بالبطولة الآسيوية التي تستضيفها البحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتحدد متصدر المجموعة، بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى الدور الرئيسي، وطبقاً للترتيب يتحدد موقع كل منهما، سواء في المجموعة الأولى أو الثانية، والخاصة بالمنتخبات الثمانية التي تأهلت من المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالدور التمهيدي.
ونجح منتخبنا في الفوز على هونج كونج وكازاخستان في أول مباراتين، ورغم الفوز السهل فيهما، إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر، إلا في الشوط الثاني أمام كازاخستان، حيث دفع المدرب الفرنسي برستوفاك بكل الأوراق لتجربتها، حيث يتعامل مع البطولة من الدور الرئيسي، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين لخوض أول مباراتين، ويكشف لقاء البحرين، ما إذا كان المدرب يدفع بالتشكيلة الأساسية، أم ينتظر إلى الدور الرئيسي الذي يمثل الحلم الكبير، خاصة أن أول فريقين من كل مجموعة يتأهل إلى «المربع الذهبي»، ويحصد بطاقة للمشاركة في «المونديال».
وحرص عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، على مساندة اللاعبين، في مقدمتهم عبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وسعود صالح عضو مجلس الإدارة.
وأكد فيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات، رئيس البعثة، أن معنويات اللاعبين عالية، بعد تجاوز حمى البداية، وانتزاع الفوز في أول مباراتين، والعبور السهل إلى الدور الرئيسي، ويتعامل المنتخب مع كل مباراة على حدة، ونتحرك في البطولة خطوة بخطوة، وننتظر مجموعتنا في الدور الرئيسي، والذي يمثل المحطة الأهم لنا.
ووجه الطواش الشكر إلى الاتحاد البحريني واللجنة المنظمة على كرم الضيافة، وقال: التنظيم متميز، ولا توجد عوائق أمام المنتخبات، ونأمل أن تكون البحرين بوابة صعود منتخبنا إلى «المونديال».

كرة اليد
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