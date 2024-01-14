ميدفيديف وروبليف يشاركان في «دبي للتنس»

دبي (الاتحاد)

أعلنت بطولات سوق دبي الحرة للتنس، عن مشاركة حامل اللقب دانييل ميدفيديف ووصيفه آندري روبليف في منافسات الدورة الـ 32 من البطولة من فئة 500 نقطة الشهر المقبل.

وأكدت أربع لاعبات من المصنفات الثمانية الأوليات مشاركتهن في منافسات بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، قبل الموعد النهائي لتأكيد المشاركات في 22 يناير الجاري، حيث تنطلق البطولة في الأسبوع الذي يسبق منافسات الرجال.

وتُقام منافسات بطولتي السيدات والرجال توالياً بين 18 فبراير و2 مارس، وتستقطب نخبة من اللاعبات واللاعبين للمشاركة في المنافسات كما جرت العادة، منذ انطلاقها عاميّ 1993 و2001 على التوالي.

وتشهد بطولة الرجال مشاركة المصنف الثالث عالمياً دانييل ميدفيديف، والمصنف الخامس عالمياً آندري روبليف، بالإضافة إلى هوبرت هوركاش، المصنف التاسع عالمياً، والذي وصل إلى الدور نصف النهائي في بطولة ويمبلدون عام 2021، وكارين خاشانوف، المصنف الخامس عشر عالمياً، والذي وصل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، كما سيتم الإعلان عن مزيد من اللاعبين المشاركين خلال الأيام المقبلة.

وأصبحت بطولة السيدات إحدى بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس بعد التناوب مع بطولة الدوحة خلال السنوات الأخيرة، وتشهد الدورة الـ 24 مشاركة 20 لاعبة من الأعلى تصنيفاً عالمياً، من بينهن المصنفة الثالثة عالمياً إيلينا ريباكينا، والمصنفة الخامسة عالمياً جيسيكا بيجولا، والمصنفة السادسة أُنس جابر، والمصنفة الثامنة ماريا ساكاري.

ويؤكد كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، الاستعداد لاستضافة أبرز لاعبي ولاعبات التنس في دبي، مشيراً إلى أن تصنيف بطولة السيدات ضمن بطولات فئة 1000 نقطة في رابطة محترفات التنس سيلعب دوراً كبيراً في زيادة شعبية هذه البطولة.

وقال ماكلوكلين: «شهدت البطولات على مدار الأعوام الماضية مشاركة أبرز نجوم ونجمات التنس في المنافسات، ويسرنا الإعلان عن أوائل الأسماء المشاركة في دورة هذا العام من البطولات. ويمثل إدراج بطولات سوق دبي الحرة للتنس ضمن بطولات فئة 1000 نقطة في رابطة محترفات التنس بشكل دائم تأكيداً واضحاً على التطور الذي شهدته البطولة خلال العقدين الماضيين».

ويتم طرح تذاكر حضور منافسات بطولتي الرجال والسيدات للشراء على الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني للبطولة، ابتداءً من اليوم.