الإثنين 15 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفارس أفوبي» يعزز صدارته لهدافي «الأولى»

«الفارس أفوبي» يعزز صدارته لهدافي «الأولى»
14 يناير 2024 13:09

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: الاستقرار الأسري جوهر خططنا
«التغير المناخي والبيئة» تنفذ 15 مشروعاً مناخياً


واصل الإنجليزي توناني أفوبي مهاجم الظفرة تألقه، في دوري الدرجة الأولى، بعدما سجل هدفاً حاسماً لفريقه في الدقيقة 95، أمام ضيفه جلف أف سي ضمن «الجولة 16»، ليحصد «الفارس» ثلاث نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى «31 نقطة»، ويحتفظ بـ «وصافة» الترتيب، بالتساوي مع دبا الحصن «الثالث»، والفائز بدوره على يونايتد 2-1.
وعزز هدف «الدقيقة 95» صدارة أفوبي لقائمة هدافي الدوري برصيد 12 هدفاً، متفوقاً على عكاشة حمزاوي مهاجم الفجيرة «الوصيف» برصيد 10 أهداف، و«الثنائي» الحساني تامبورا «العروبة»، الفوسيني جاساما «مصفوت» ولكل منهما 9 أهداف.
وبعيداً عن سباق «صدارة الهدافين»، نجح العروبة «بطل الشتاء»، في تحويل تأخره أمام مضيفه الحمرية، بهدف يوسف الجبلي في الدقيقة 13، إلى فوز 2-1، بفضل «ثنائية» سايمون كابرال في الدقيقة 33، والحساني تامبورا في الدقيقة 62، ورفع العروبة «المتصدر» رصيده إلى «39 نقطة»، مقابل «15 نقطة» للحمرية الثالث عشر.
وواصل دبا الحصن مطاردة المقدمة، بتفوقه على ضيفه يونايتد 2-1، وسجل نهيان العبدولي في الدقيقة 36، و«البديل» بولينج ديمبل في الدقيقة 80 «ثنائية» الحصن، فيما سجل بابي باكاري هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 56، وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إبراهيم النوبي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 34.
ونجح التعاون في إيقاف سلسلة النتائج الإيجابية لمضيفه العربي «الرابع» وألحق به الخسارة الأولى، بعد 8 مباريات على التوالي بنتيجة 1-0، وسجل ألكسندر ميديروس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، وشهدت المواجهة طرد راشد عيسى قائد العربي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 16، ورفع التعاون رصيده إلى «21 نقطة»، في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد العربي عند «26 نقطة» في المركز الرابع.
وشهدت بقية مباريات الجولة، فوز مصفوت على الذيد 4-2، ومسافي أمام سيتي 3-0، والجزيرة الحمراء على حساب جلف يونايتد 3-2، فيما انتهت مواجهة «الديربي» التي جمعت الفجيرة بجاره دبا بالتعادل السلبي.
ويُسدل الستار على الدور الأول لدوري الأولى، بإقامة مباريات «الجولة 17» التي تقام السبت والأحد المقبلين، حيث يلتقي دبا والرمس، العروبة والعربي، التعاون ودبا الحصن، جلف أف سي والجزيرة الحمراء، جلف يونايتد والحمرية، الذيد والفجيرة، يونايتد ومسافي، سيتي ومصفوت.

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
الظفرة
العروبة
دبا الحصن
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ20 من مجندي الخدمة الوطنية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ20 من مجندي الخدمة الوطنية
اليوم 15:16
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
علوم الدار
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
اليوم 15:13
«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا
اليوم 15:11
«الاتحادية للضرائب» تستقطب 134 من الكفاءات الإماراتية
اقتصاد
«الاتحادية للضرائب» تستقطب 134 من الكفاءات الإماراتية
اليوم 15:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©