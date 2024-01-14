«الفارس أفوبي» يعزز صدارته لهدافي «الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



واصل الإنجليزي توناني أفوبي مهاجم الظفرة تألقه، في دوري الدرجة الأولى، بعدما سجل هدفاً حاسماً لفريقه في الدقيقة 95، أمام ضيفه جلف أف سي ضمن «الجولة 16»، ليحصد «الفارس» ثلاث نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى «31 نقطة»، ويحتفظ بـ «وصافة» الترتيب، بالتساوي مع دبا الحصن «الثالث»، والفائز بدوره على يونايتد 2-1.

وعزز هدف «الدقيقة 95» صدارة أفوبي لقائمة هدافي الدوري برصيد 12 هدفاً، متفوقاً على عكاشة حمزاوي مهاجم الفجيرة «الوصيف» برصيد 10 أهداف، و«الثنائي» الحساني تامبورا «العروبة»، الفوسيني جاساما «مصفوت» ولكل منهما 9 أهداف.

وبعيداً عن سباق «صدارة الهدافين»، نجح العروبة «بطل الشتاء»، في تحويل تأخره أمام مضيفه الحمرية، بهدف يوسف الجبلي في الدقيقة 13، إلى فوز 2-1، بفضل «ثنائية» سايمون كابرال في الدقيقة 33، والحساني تامبورا في الدقيقة 62، ورفع العروبة «المتصدر» رصيده إلى «39 نقطة»، مقابل «15 نقطة» للحمرية الثالث عشر.

وواصل دبا الحصن مطاردة المقدمة، بتفوقه على ضيفه يونايتد 2-1، وسجل نهيان العبدولي في الدقيقة 36، و«البديل» بولينج ديمبل في الدقيقة 80 «ثنائية» الحصن، فيما سجل بابي باكاري هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 56، وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إبراهيم النوبي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 34.

ونجح التعاون في إيقاف سلسلة النتائج الإيجابية لمضيفه العربي «الرابع» وألحق به الخسارة الأولى، بعد 8 مباريات على التوالي بنتيجة 1-0، وسجل ألكسندر ميديروس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، وشهدت المواجهة طرد راشد عيسى قائد العربي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 16، ورفع التعاون رصيده إلى «21 نقطة»، في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد العربي عند «26 نقطة» في المركز الرابع.

وشهدت بقية مباريات الجولة، فوز مصفوت على الذيد 4-2، ومسافي أمام سيتي 3-0، والجزيرة الحمراء على حساب جلف يونايتد 3-2، فيما انتهت مواجهة «الديربي» التي جمعت الفجيرة بجاره دبا بالتعادل السلبي.

ويُسدل الستار على الدور الأول لدوري الأولى، بإقامة مباريات «الجولة 17» التي تقام السبت والأحد المقبلين، حيث يلتقي دبا والرمس، العروبة والعربي، التعاون ودبا الحصن، جلف أف سي والجزيرة الحمراء، جلف يونايتد والحمرية، الذيد والفجيرة، يونايتد ومسافي، سيتي ومصفوت.