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الرياضة

«الساموراي».. 32 عاماً بلا خسارة!

«الساموراي».. 32 عاماً بلا خسارة!
14 يناير 2024 14:10

 
سلطان آل علي (دبي)

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يبدأ المنتخب الياباني، اليوم، مشواره في كأس آسيا 2023 المقامة في قطر بطموحات كبيرة لتحقيق اللقب، واليابان المرشح الأول والمتفق عليه من جميع النقاد الرياضيين يحمل رقماً قياسياً متفرداً من الصعب مجاراته، وما زال قادراً على تعزيزه.
ويتمثل هذا الرقم في أنّ «الساموراي» لم يخسر أي مباراة في دور المجموعات بكأس آسيا، منذ نسخة 1992 قبل 32 عاماً، وأكمل اليابان 24 مباراة متتالية، من دون خسارة في دور المجموعات على مدى 8 نسخ سابقة، حقق خلالها الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، واستطاع الفوز في جميع مباريات المجموعات، خلال نسخ 1996 و2015 و2019، ولكن المفارقة أنه لم يحقق اللقب فيها.
وعلى صعيد التهديف، سجل اليابانيون 56 هدفاً بمعدل 2.3 هدف كل مباراة، بينما لم يستقبلوا سوى 14 هدفاً، بمعدل يقارب نصف هدف كل مباراة، كما خرج الفريق بشباك نظيفة في 11 مناسبة، وتعد أكبر النتائج التي حققها «الساموراي» هي 8-1 على أوزبكستان بنسخة 2000 في لبنان، وهي ضمن أكبر النتائج بتاريخ البطولة.
ويستهل اليابان مشواره في البطولة بمواجهة فيتنام العنيد مؤخراً، حيث تواجه المنتخبان 3 مرات منذ 2019، فاز فيها اليابان بنتيجة 1-0 مرتين وبصعوبة، كما تعادلا في الثالثة بنتيجة 1-1.

كأس آسيا
قطر
اليابان
فيتنام
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