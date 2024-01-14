بني ياس يعبر الجزيرة إلى صدارة «دوري الطائرة»



معتصم عبدالله (دبي)



صعد بني ياس إلى صدارة دوري الرجال للكرة الطائرة، بفوزه على مضيفه الجزيرة 3-1، على صالة «مبادلة دوم» بنادي الجزيرة، ضمن «الجولة 11»، والتي شهدت تعثر شباب الأهلي «المتراجع» إلى «الوصافة»، بالخسارة أمام مضيفه العين 0-3، فيما حقق الوصل فوزاً صعباً على حتا 3-2، وحسم النصر المواجهة أمام ضيفه عجمان 3-1.

ورفع «السماوي» بفضل التفوق على مضيفه «فخر أبوظبي» صاحب المركز الثالث 3-1 بنتيجة الأشواط «25- 21,23- 25,25- 17,25- 23»، رصيده إلى 24 نقطة، ليرتقي إلى مركز الصدارة، بفارق نقطة على «الفرسان» المتراجع إلى المركز الثاني، بعد خسارة الأخيرة أمام مضيفه «الزعيم» 0-3، بنتائج الأشواط «25- 22,25- 20,25- 18»، فيما رفع العين رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس.

وحقق «الإمبراطور» الرابع برصيد 15 نقطة، فوزاً صعباً أمام ضيفه حتا «الأخير» وله 6 نقاط، 3-2 بالأشواط «25- 18,23- 25,22- 25,25- 18,15- 7»، فيما تغلب النصر على عجمان 3-1 بالأشواط «25- 22,22- 25,25- 14,25- 22»، ورفع «العميد» رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس مقابل 11 للبرتقالي قبل الأخير.

ودخل سباق المرحلة الأولى للدوري مراحل حاسمة، مع اقتراب نهاية الدور الأول في 27 يناير الجاري بإقامة الجولة 14 والأخيرة، قبل انطلاق المباريات الإقصائية في المرحلة الثانية «البلاي أوف»، في مارس المقبل.