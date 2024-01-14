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الرياضة

النصر وأبوظبي يتألقان في «إناث الريشة»

النصر وأبوظبي يتألقان في «إناث الريشة»
14 يناير 2024 14:40

 
دبي (الاتحاد) 

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تألق النصر وأبوظبي لألعاب المضرب، في بطولة الإمارات للإناث للفئات العمرية تحت 11 و13 و15 عاماً، وهي افتتاحية موسم الريشة الطائرة، ونظمها الاتحاد، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، في أكاديمية إكسترا الرياضية في الشارقة، بمشاركة 56 لاعبة من 4 أندية هي النصر، ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، وأكاديمية إكسترا الرياضية، ومركز عائشة بنت عثمان.
وحصدت فتيات النصر 7 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية و4 برونزيات، حيث فازت حياة خليفة لاعبة النصر بالمركز الأول في منافسات تحت 13 عاماً، وضمن الفئة نفسها فازت زميلتيها جوهرة خليفة ومريم محمد درويش بالمركزين الثالث والثالث مكرر، فيما حصدت بدور هيثم لاعب أبوظبي لألعاب المضرب المركز الثاني. 
وحققت دانا أحمد لاعبة النصر المركز الأول، في فئة تحت 15 عاماً، وحصلت روضة مبارك المزروعي من نادي أبوظبي لألعاب المضرب على المركز الثاني، وشيخة سالم العامري وموزة محمد العليلي من نادي أبوظبي على المركزين الثالث والثالث مكرر، أما في فئة تحت 11 عاماً حققت بدور صالح المزروعي من مركز عائشة بنت عثمان للريشة الطائرة المركز الأول، وحصلت لاعبة النصر شهد مروان محمد على المركز الثاني، والريم علي البنا من النصر ثالثاً، ومريم عادل المطروشي من النصر الثالث مكرر.
وأشاد سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة بالمستويات الفنية القوية التي قدمتها اللاعبات، موجهاً الشكر إلى أكاديمية إكسترا الرياضية على استضافتها أولى بطولات الموسم، وتعاونها المستمر مع اتحاد الريشة الطائرة.
وأكد المزروعي أن الموسم الجديد يتضمن العديد من البطولات والفعاليات المتنوعة التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد، من أجل مواصلة الجهود لتطوير ونشر اللعبة في جميع مناطق الدولة.

الإمارات
الهيئة العامة للرياضة
الريشة الطائرة
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