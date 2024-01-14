«22» بطل «رمز القرموشة» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

مصطفى الديب (أبوظبي)



اقتنص الطير «22» لغانم علي بن حمودة لقب شوط الرمز للقرموشة -فرخ فئة العامة ملاك، في افتتاح منافسات اليوم الثالث لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي انطلقت منذ يومين، وتستمر إلى 27 يناير الجاري، واحتل «غند» لسعيد عبد الله حليس الفلاسي المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى «تغرودة» لعبد العزيز عبد الله سعيد الكندي.

وأسفرت منافسات شوط التلواح الأول للقرموشة - فرخ فئة العامة ملاك عن تحليق «جي1» لعمران فالح محمد النعيمي بالمركز الأول، وتبعه «غارة» لمحمد بمارك محمد الهاجري، و«جي 45» لراشد عبد الله المري، وفي شوط التلواح الثاني للقرموشة - فرخ للعامة ملاك، ذهب اللقب إلى «جي 47» لنهيان عبد الله حمد المري، واحتل المركز الثاني «277» لأحمد صغير الكتبي، وجاء ثالثاً «جا 8» لعلي عبد الله حمد المري.

وحلق «جي 7» لراشد عبد الله حمد المري، بلقب شوط التلواح الأول للقرموشة - جرناس للعامة ملاك، وحل ثانياً «جا2» لحمد عبد الله حليس الفلاسي، وفي المركز الثالث جاء «فبركة» لحمد عبد الله حليس الفلاسي أيضاً.

واختتم «غيبهان» لسعيد عبد الله حليس الفلاسي منافسات اليوم الثالث، من خلال التتويج بلقب شوط التلواح الثاني للقرموشة - جرناس للعامة ملاك، واحتل المركز الثاني «قمرا» لناصر بطحان سلطان المنصوري، وجاء ثالثاً «053» لمبارك مطر بن هواش الخييلي.

وتختتم يوم الاثنين منافسات فئة العامة ملاك بإقامة 5 أشواط، تبدأ بشوط الرمز للجير بيور- فرخ، يعقبه شوطا التلواح الأول والثاني للفئة نفسها، فيما تختتم منافسات اليوم الرابع، بشوطي التلواح للجير بيور - جرناس.

وانطلقت منافسات «النسخة 11»، من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يوم الجمعة الماضي، بمشاركة أكثر من 600 صقار، و3200 صقر من مختلف أنحاء الدولة، وتتضمن 100 شوط، أبرزها أشواط أصحاب السمو الشيوخ، والعامة ملاك، والعامة مفتوح، فضلاً عن أشواط دول مجلس التعاون الخليجي.