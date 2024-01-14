الصحف الإنجليزية تمنح دي بروين «جائزة الأوسكار»

عمرو عبيد (القاهرة)



5 دقائق فقط، كانت كافية للبلجيكي الموهوب، كيفن دي بروين، ليقلب مباراة فريقه، مانشستر سيتي، في عقر دار نيوكاسل يونايتد، رأساً على عقب، حيث سجّل هدفاً «رائعاً ماكراً»، وصنع هدف الفوز في اللحظات الأخيرة بلمسة بارعة غير عادية، ليزيد «البريميرليج» اشتعالاً بانتزاع المركز الثاني، والاقتراب من القمة، بفارق نقطتين فقط عن ليفربول، وهو ما جعل الصحف الإنجليزية تمزج بين إبداع دي بروين، ومهارة النجم الصغير أوسكار بوب، لتعنون «ذا صن» غلافها بـ «الفائز بجائزة الأوسكار»، مؤكدة أن دي بروين هو أفضل لاعب في المباراة، رغم مشاركته خلال 23 دقيقة فقط، وهو ما كتبته «ستار سبورت» فوق غلافها أيضاً.

صحيفة «إكسبريس» وصفت دي بروين بـ «البديل السوبر» الذي حافظ على استمرار جوارديولا في سباق القمة، بينما قالت عنه «تليجراف» إنه «العبقري البارع» الذي صنع هذا الانتصار «الحساس»، محققاً عودة «خيالية» وفوزاً مثيراً لمانشستر سيتي، الذي أكدت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، أنه «المُرشّح الأكبر» للفوز بلقب «البرميرليج»، وقالت إن «بيب» يصنع توليفة ناجحة بين العناصر الشابة والكبار من أصحاب المواهب «النادرة»، ليتغلب على صعوبات الفترة الماضية والإصابات وغياب نجمه الهداف، إيرلينج هالاند، ليؤكد إصراره على المضي قدماً نحو الاحتفاظ باللقب لمرة رابعة ستكون «إعجازية» بالتأكيد.



كما نشرت «ميرور» تقريراً حول هذا الفوز «الدرامي» حسب وصفها، قائلة إن البداية كانت «صادمة» لكتيبة «بيب»، رغم التقدم بهدف «جميل»، لأن إصابة الحارس إيدرسون أضافت ضربة جديدة لحامل اللقب، الذي لا يزال يعاني من غياب هالاند وستونز، وعودة بالكاد لدوكو ودي بروين مؤخراً، بعد فترة ابتعاد مؤثرة، وأضافت أن النقطة الثانية الفارقة تمثّلت في دخول النجم البلجيكي بديلاً ليُغيّر كل شيء في ملعب سانت جيمس بارك، بهدف رائع وأسيست أكثر روعة، وكانت تغييرات «الفيلسوف» بإضافة أوسكار بوب في الدقائق الأخيرة «حاسمة» بصورة غير عادية.

وأشارت «ميرور» إلى أن إهدار الفرص التي يحصل عليها نيوكاسل في مباريات الكبار لا يُمكن تعويضها أبداً، وهو ما حدث سابقاً في مواجهة ليفربول، لأنه من النادر الحصول على تلك الفرص أمام فريق بحجم «البلومون»، كما كتبت عن «قلق بيب» في ظل إصابة إيدرسون لأن الدفاع من «الخط العالي» لم يكن ناجحاً بعد خروج الحارس البرازيلي، لأن نيوكاسل استغل المساحة بين الدفاع المتقدم وأورتيجا البديل، قبل أن تتحسن الأمور في الشوط الثاني، وتحدثت أخيراً عن «التقلبات والمنعطفات» المثيرة التي تضرب «سباق القمة الإنجليزية»، وهو ما يعني استحالة التنبؤ بما سيحدث أو بمن سيقفز نحو الصدارة في الفترة المقبلة، لاسيما بعد تقلص الفارق مع «الريدز» المتصدر الحالي.



ومن جانب آخر، استمرت الصحافة الإنجليزية والإيطالية في الحديث عن مستقبل قائد إنجلترا، جوردان هندرسون، حيث أصرت كل من «إكسبريس» و«ستار سبورت»، على أن لاعب ليفربول السابق سينتقل إلى صفوف أياكس الهولندي، الذي بات أقرب من أي فريق آخر للحصول على خدمات النجم الإنجليزي، الذي يرغب في الرحيل من الدوري السعودي، لتأمين مقعده مع «الأسود الثلاثة» في «يورو 2024» خلال الصيف المُقبل، إلا أن «توتوسبورت» الإيطالية أكدت من جانبها أن هندرسون يدفع بكل قوته المفاوضات نحو الانتقال إلى يوفنتوس، في الوقت الذي تحدثت فيه عشرات التقارير عن رفض سعودي تام لمسألة رحيل هندرسون في «ميركاتو الشتاء»، وأنه غير معروض للبيع.