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نيميك يُتوج بذهب «الفوت جولف» في الشارقة

نيميك يُتوج بذهب «الفوت جولف» في الشارقة
14 يناير 2024 15:22

الشارقة (الاتحاد)


تُوج الصربي «جوزيف نيميك» برصيد 15 ضربة تحت المعدل، بلقب النسخة الثانية، من «بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف» في ختام فعاليات «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» الذي أقيم بمشاركة 200 لاعب، بينهم 23 من أساطير كرة القدم الدوليين.
وسجلت النسخة الثانية، في فئاتها الأربع، مشاركة 130 لاعباً، خاضوا التحدي على ملاعب نادي الشارقة للجولف والرماية، للفوز بجوائز بقيمة 30 ألف دولار، واستطاع «نيميك» على مدار جولتي المنافسات، التربع على صدارة الترتيب العام، وحصد المركز الأول، بفارق الضربة عن الإسباني «كارلوس كالفو»، وذهب المركز الثالث إلى الصربي «ماتي سفيتك» برصيد 11 ضربة تحت المعدل.

 

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وواصل لاعبو صربيا تألقهم في النسخة الثانية، بعد أن انتزعت لوسيا كارميكوفا صدارة فئة السيدات بإجمالي الضربتين فوق المعدل، بفارق كبير عن أقرب منافساتها اليابانية إري ياماشيتا التي حلت بالمركز الثاني، برصيد تسع ضربات فوق المعدل، وحلت الإنجليزية ساره وايت في المركز الثالث بإجمالي 12 ضربة فوق المعدل.
واستطاع الإيطالي ألبيرتو ألفاري، حسم منافسات الرجال، بإجمالي ضربتين فوق المعدل، فيما ذهب لقب فئة «الماسترز» لمن هم فوق 55 عاماً، لمصلحة الدنماركي ستين أميستادا بإجمالي ثماني ضربات تحت المعدل.
وقام خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس إدارة الشارقة الرياضي، وزياد الشرابي، المدير العام لنادي الشارقة للجولف والرماية، بتتويج الأبطال.
وأعرب خالد المدفع عن سعادته، بالمشاركة الكبيرة في النسخة الثانية من «بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف»، في أسبوع حافل بالفعاليات، شارك بها أساطير كرة القدم العالميون، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

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