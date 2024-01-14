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الرياضة

حمدان بن مبارك يصل الدوحة لحضور مباراة منتخبنا مع هونج كونج

حمدان بن مبارك يصل الدوحة لحضور مباراة منتخبنا مع هونج كونج
14 يناير 2024 16:16

 
الدوحة (الاتحاد)

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وصل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره هونج كونج المقررة اليوم، على استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الأولى، لنهائيات كأس آسيا لحساب المجموعة الثالثة.
وكان في استقبال معاليه في المطار، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب في قطر، وجاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.
ويضم الوفد المُرافق لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، كلاً من عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ونجمي منتخبنا الوطني السابقين فهد خميس وعدنان الطلياني.
وحرص معالي رئيس الاتحاد على لقاء أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني في مقر إقامتهم في الدوحة، متمنياً لـ «الأبيض» التوفيق في مباراة اليوم، وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار.

الإمارات
قطر
كأس آسيا
حمدان بن مبارك آل نهيان
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