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البلوشي والخوري بطلا «النجوم العربية للملاكمة»

البلوشي والخوري بطلا «النجوم العربية للملاكمة»
14 يناير 2024 17:40

أبوظبي (الاتحاد) 
نجح الملاكم المغربي العالمي، موسى غلام «28 عاماً»، بطل العالم في وزن الريشة، والحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الريشة فوق القارات، في الفوز على الجنوب أفريقي لونجا سابتميلا بالضربة القاضية في الجولة الرابعة، ضمن منافسات النسخة الثانية من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة»، والتي شهدت 10 نزالات مثيرة، أقيمت برعاية دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وتنظيم شركة «إيه إيه صديقي سبورتس»، بمشاركة نخبة من لاعبي الملاكمة العالميين والعرب. 
وشهدت البطولة تقديم الملاكم الإماراتي فهد البلوشي، أداءً مميزاً خلال النزال الذي جمعه بالفنزويلي ميلنر ماركانو، في وزن الخفيف، ونجح بالفوز بالضربة القاضية في الجولة السادسة، ويعد البلوشي من أبرز الملاكمين الصاعدين الذين دخلوا عالم الملاكمة الاحترافية، وفاز في 12 نزالاً من أصل 13 خاضها خلال مسيرته، حسم اثنين منها بالضربة القاضية، كما فاز في آخر 11 نزالاً خاضها على التوالي.
وقدم الإماراتي فهد الخوري، مباراة قوية في مواجهة الباكستاني شهزاد سهيل في وزن المتوسط، ونجح في هزيمته بالضربة القاضية في الجولة الثالثة، في مباراة قوية تسيدها الخوري منذ البداية، وفي نزال الوزن الخفيف فاز الأردني المحترف بدر سمرين على البريطاني جيف أوفوري، وواصل السوري محمد بقداش الفوز دون تلقيه هزيمة بعد فوزه على منافسه التنزاني شعبان كونغو في الوزن الثقيل، وشهدت بقية النزالات فوز العراقي أمير كاظم، على منافسه المكسيكي بيفرلي جونزاليس بخمس جولات من أصل ست بإجماع الحكام، وفي المواجهة التي جمعت بين الملاكم المصري إبراهيم قنديل مع الأوغندي إسحاق جونيور، نجح الأخير في تحقيق الفوز على منافسه بعد أداء متميز وفي وزن المتوسط فاز الأردني هشام أسامة على الإندونيسي ريفا كونديمانج في الجولة الثالثة.
ونجح المغربي أنس هافيان، ضمن منافسات الوزن، في تحقيق الفوز بإجماع الحكام على الأوغندي ضد باتامزي، كما سجل السعودي سليمان بدر ضمن منافسات وزن الوسط الفوز على منافسه التنزاني سالوم أوماري.
ووجه أحمد صديقي، ممثل شركة «إيه إيه صديقي سبورتس» المنظمة للحدث، الشكر إلى دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لدعم الحدث، مؤكداً أن النسخة الثانية تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخة الأولى التي أقيمت في سبتمبر من العام الماضي.
وأشاد بمستوى الملاكمين المتميزين فهد البلوشي الذي يسير بخطى ثابتة، وهو أحد الملاكمين الواعدين الذين نقف بشدة خلفهم وندعمهم لتطوير الملاكمة الإماراتية والعربية، وفهد الخوري والذي يسير بخطى ثابته، وقال: «سعداء بالبطولة التي تمثل باكورة البطولات لسلسلة «النجوم العربية الصاعدة» خلال عام 2024، التي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز الملاكمين الواعدين، إضافة إلى النجم المغربي العالمي موسى غلام الذي شارك في الحدث للمرة الأولى».

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