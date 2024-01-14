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الرياضة

نيوزيلندا تحصد لقب «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار»

نيوزيلندا تحصد لقب «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار»
14 يناير 2024 18:00

مصطفى الديب (أبوظبي)
تُوّج الفريق النيوزيلندي بقيادة بيتر يبرلينج بلقب «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار»، الجولة السابعة من سلسلة الموسم الرابع لبطولة العالم للإبحار Sail GP، والتي استضافتها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى، وأقيمت بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، على مدار يومين بميناء زايد، بمشاركة 10 فرق عالمية.
وتمكن الفريق النيوزيلندي من تحقيق الفوز بعد منافسة من الفريقين الإسباني والأميركي في الجولة النهائية من جائزة أبوظبي، وحل الفريق الإسباني ثانياً في السباق، فيما أنهى الفريق الأميركي السباق في المركز الثالث.
شهد مراسم تتويج الفائزين الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وراسل كوتس، الرئيس التنفيذي لـ SailGp.
وكانت منافسات اليوم الختامي من جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار، قد شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ نحو 3500 متفرج استمتعوا بالسباق في أجواء خلابة بالعاصمة أبوظبي.
وبفوزه بجائزة أبوظبي الكبرى، تمكن فريق نيوزيلندا من تقليص الفارق مع الفريق الأسترالي في صدارة الترتيب العام للبطولة عقب نهاية الجولة السابعة، إلى 6 نقاط، حيث يتصدر فريق أستراليا البطولة بإجمالي 56 نقطة، يليه نيوزيلندا بـ 50 نقطة، وفي المركز الثالث الفريق الأميركي برصيد 43 نقطة.
وقال بيتر يبرلينج، قائد فريق نيوزيلندا، عقب تتويج الفريق بالجائزة: «سعداء بتحقيق الفوز الأول لنا في أبوظبي، حيث قدم الفريق أداء جيداً للغاية، وساعدنا نشاط الرياح في الجولة النهائية بعد تأهلنا عقب صدارة السباق الخامس، المنافسة كانت قوية مع الفريق الإسباني، لكننا استطعنا في النهاية التفوق».
وأضاف: «الموسم الرابع للبطولة يشهد منافسات صعبة على مدار جولاتها بالكامل، والفوز في أبوظبي مكننا من حصد نقاط هامة وتقليص الفارق مع الفريق الأسترالي في الصدارة، الفريق قدم أداء مميزاً في آخر جولتين من البطولة في دبي ثم أبوظبي، والسباقان في الإمارات جاءا على أفضل ما يكون بصفة عامة، ونتطلع الآن للاستمرار في الجولة المقبلة في سيدني».
وفي وقت سابق، أطلقت مبادلة الشريك العالمي الرئيسي لبرنامج «سيل جي بي إنسباير»، برنامج الاتحاد العالمي للشباب والمشاركة المجتمعية والتوازن بين الجنسين، الذي يهدف لتطوير وتشجيع رياضة أكثر شمولاً مع تعزيز التنوع ودفع عجلة التغيير وتسريع الاندماج، وقد تضافرت جهود مبادلة و«سيل جي بي» من أجل مستقبل أكثر استدامة من خلال هذه الرياضة الشيقة وعالية التقنية، والتي تأتي تأكيداً واعترافاً بالتراث البحري العريق للإمارات، حيثُ شهدت المبادرة مشاركة أكثر من 1500 مشارك على مدار أسبوع السباق.
وفي وقت سابق أيضاً، أُقيمت أول جلسة تدريبية للنساء في جولة دبي، التي أقيمت في ديسمبر الماضي، حيث تدربت مجموعة من الرياضيات في SailGP على متن قارب الفريق السويسري بإشراف مستشار فريق الإبحار، والسائق الياباني السابق ناثان أوتريدج.

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ترتيب الفرق بعد جولة أبوظبي
أستراليا 56 نقطة
نيوزيلندا 50 نقطة
الولايات المتحدة 43 نقطة
الدنمارك 43 نقطة
إسبانيا 42 نقطة
بريطانيا 41 نقطة
فرنسا 38 نقطة
كندا 37 نقطة
ألمانيا 16 نقطة
سويسرا 12 نقطة

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مجلس أبوظبي الرياضي
نيوزيلندا
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