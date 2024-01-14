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«الرئاسة» تُبدع في «يوم الثنايا» بمهرجان ولي عهد دبي للهجن

«الرئاسة» تُبدع في «يوم الثنايا» بمهرجان ولي عهد دبي للهجن
14 يناير 2024 18:30

دبي (الاتحاد)
تألق شعارا هجن الرئاسة وهجن العاصفة من خلال مشاركتهما في الأشواط الرئيسية لسن الثنايا، والتي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وأبدعت هجن الرئاسة بحصد ناموسي الثنايا الأبكار، وتفوق شعار هجن العاصفة في حصد صدارة الثنايا الجعدان، حيث شهدت الفترة المسائية إقامة 13 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كم.
وذهبت صدارة الشوط الرئيسي إلى هجن الرئاسة، التي يقودها المضمر سلطان محمد الوهيبي، والذي قدم «هملولة» على قمة الثنايا الأبكار بزمن وقدره 12:21:2 دقيقة.
ونال شعار هجن العاصفة الناموس في الشوط الثاني للثنايا الجعدان، حيث تمكن «شاهين» بقيادة المضمر غياث الهلالي من حسم المعركة الشرسة في توقيت بلغ 12:26:2 دقيقة.
ونجحت «هملولة» لهجن الرئاسة في إضافة النقطة الثانية لشعار المضمر سلطان محمد الوهيبي، وذلك بعد فوزها بقمة الثنايا الأبكار في الشوط الثالث بزمن بلغ 12:32:3 دقيقة.
وواصلت هجن العاصفة مشوار التألق من خلال الشوط الرابع والذي نجح «شاهين» في حسمه تحت قيادة غياث الهلالي في توقيت وقدره 12:26:1 دقيقة.
وفي الفترة الصباحية، أقيمت تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن المهرجان، وأقيمت التحديات على مدار 14 شوطاً لمسافة 8 كم.
واستطاعت «حامية» بألوان الشعار الأحمر لهجن الرئاسة، وتحت قيادة المضمر صالح بالعرج المرّي أن تحسم المعركة في الشوط الأول للثنايا الأبكار بزمن وقدره 12:18:4 دقيقة.
وذهب الناموس في الشوط الثاني للثنايا الجعدان إلى هجن الشحانية، التي قدمت «مشوش» بقيادة المضمر جابر فاران المري، وذلك في توقيت قدره 12:36:2 دقيقة.
وظهر مضمر هجن الرئاسة، محمد عتيق زيتون المهيري من خلال ثالث الأشواط للثنايا الأبكار، والذي قدم من خلاله «الشاهينية» على الصدارة بزمن بلغ 12:25:6 دقيقة.
أما الشوط الرابع فقد كان من نصيب «هملولة» لهجن الرئاسة تحت قيادة المضمر العملاق سلطان محمد الوهيبي، والتي وصلت لخط النهاية بعد مرور زمن وقدره 12:31:3 دقيقة.
ويصل مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، صباح ومساء اليوم إلى محطاته الأخيرة، وذلك من خلال انطلاق تحديات سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، والتي ستقام من خلال 16 شوطاً في الفترة الصباحية، 10 أشواط منها لهجن الإنتاج، بالإضافة إلى 12 شوطاً في الفترة المسائية، وتبلغ مسافة السباق 8 كم.

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