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الرياضة

سواريز يتحدث عن «الحمض النووي» مع ميسي!

سواريز يتحدث عن «الحمض النووي» مع ميسي!
14 يناير 2024 17:49

فورت لودرديل (أ ف ب)

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أعرب المهاجم المخضرم الأوروجوياني لويس سواريز صديق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته للانضمام مجدداً إلى زميله السابق في برشلونة الإسباني، وذلك عندما سيدافع عن ألوان فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم.
وانضم سواريز «36 عاماً» إلى نادي فلوريدا، قادماً من جريميو البرازيلي، ليلعب مجدداً إلى جانب ميسي، المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، بالإضافة إلى زميليه السابقين في كاتالونيا جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.
قال سواريس خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه الرسمي أمام وسائل الإعلام: حقيقة أننا التقينا مرة أخرى «مع ميسي وألبا وبوسكيتس»، تروي الكثير عن صداقتنا، ومدى معرفة بعضنا البعض على أرض الملعب، نريد الاستمتاع والفوز، هذا جزء من حمضنا النووي».
وتابع: «كرة القدم تدور حول التحديات، يقدّم لي إنتر ميامي التحدي المتمثل في محاولة الفوز بلقب الدوري الأميركي، وهو شيء لم يحققه النادي مطلقاً».
ولم يستبعد سواريس أيضاً إمكانية مشاركته في النسخة المقبلة من مسابقة كوبا أميركا «20 يونيو إلى 14 يوليو» التي ستقام في الولايات المتحدة، مع منتخب بلاده بعدما استدعاه مجدداً المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا إلى التشكيلة في نوفمبر الماضي.
رأى أفضل هداف في تاريخ «السيليستي» (68 هدفاً في 138 مباراة دولية) أن القدوم للعب في الولايات المتحدة، حيث ستقام البطولة، يُعدّ ميزة إضافية، لكن كل شيء سيعتمد على أدائي داخل أرض الملعب.

لويس سواريز
ليونيل ميسي
سيرجيو بوسكتس
جوردي ألبا
إنتر ميامي
برشلونة
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