ديوكوفيتش يهرب من «المعاناة»!



ملبورن (أ ف ب)



عانى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف أول عالمياً، في مستهل دفاعه عن لقبه في بطولة أستراليا الكبرى، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، للفوز على الكرواتي دينو بريزميك 6-2 و6-7 و6-3 و6-4.

قال ديوكوفيتش الباحث عن لقبه الحادي عشر في ملبورن والـ 25 في بطولات «جراند سلام»: حصلت على قيمة أموالي، وكان من الممكن أن تكون مباراته، إنه لاعب مذهل، ناضج بالنسبة لسنه، كانت لديه خطة لعب مذهلة، والإجابة عن كل شيء، قدّم مباراة بدنية للغاية، يدافع بشكل لا يصدق».

وأضاف ابن الـ 36 عاماً «أظهر قوة ذهنية رائعة، هو أداء مذهل للاعب يبلغ من العمر 18 عاماً، ولم يلعب من قبل في مثل هذه البطولة الكبرى».

وبرغم خسارته للمجموعة الأولى، عاد الكرواتي الشاب ابن الـ 18 عاماً القادم من التصفيات، والذي لم يكن قد أبصر النور عندما شارك ديوكوفيتش للمرة الأولى في ملبورن عام 2005، إلى أجواء اللقاء في مشاركته الأولى، على رغم شعوره بآلام في فخذه الأيسر بعد 5 أشواط.

ودفع الكرواتي الذي وضع ضمادة على فخذه منافسه لخسارة المجموعة الثانية على ملعب «رود لايفر أرينا»، بالرغم من أنه فوّت على نفسه فرصة كسر إرسال الصربي (من 3-1 إلى 3-3)، إلا أنه نجح في الفوز في الشوط الفاصل خلال محاولته الرابعة.

ومع بداية المجموعة الثالثة، تمكن بريزميك من تعويض كسر إرساله ليعود ويتقدم 3-2 بعدما قارع المصنف أول في التبادلات الطويلة، إلا أن الأخير انتفض مجدداً ليفوز بأربعة أشواط توالياً، ويأخذ الأفضلية بمجموعتين لواحدة.

وبعدما كرر الإنجاز ذاته في المجموعة الرابعة، وضع ديوكوفيتش نفسه بمنأى عن خطورة الكرواتي برغم انتفاضة متأخرة من الأخير.

ويُعد ديوكوفيتش، مع 24 لقباً كبيراً، أنجح لاعب في البطولات الأربع الكبرى في التاريخ، علماً بأنه يتقاسم الرقم القياسي المطلق مع الأسترالية مارجريت كورت.

وعند السيدات، لم تبذل اليونانية ماريا سكّاري المصنفة ثامنة الكثير من الجهد للفوز على اليابانية ناو هيبينو 6-4 و6-1.

وكللت الأميركية أماندا أنيسيموفا عودتها إلى بطولة كبرى بعد استراحة بسبب مشاكل ذهنية بفوزها على الروسية ليودميا سامسونوفا الثالثة عشرة 6-3 و6-4.

وحققت الأميركية البالغة 22 عاماً فوزها الأول بعد أسبوعين من عودتها إلى المنافسات في أوكلاند منذ غياب استمر أقل من ثمانية أشهر.

وقالت بعدما قررت التوقف في مايو الماضي «أنا هنا وأشعر بأنني بحالة جيدة؛ لذا نجحنا في ذلك».

وتابعت أنيسيموفا التي بلغت نصف نهائي رولان جاروس عام 2019 «أنا هنا من أجل المشاركة فقط، وسأرى مدى قدرتي على التقدم».

واستفادت الدنماركية كارولين فوزنياكي، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، العائدة في الصيف الماضي بعد إنجابها وغيابها لثلاثة أعوام ونصف العام من انسحاب البولندية ماجدا لينيت التي عانت آلاماً في ظهرها، لتبلغ الدور التالي، في حين كانت النتيجة 6-2 و2-0 بعد أقل من ساعة.

وكانت فوزنياكي «33 عاماً» بلغت ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة فور عودتها إلى الملاعب، منذ ذلك لم تشارك بأي دورة حتى مطلع الشهر الحالي.

تجرأت قائلة «الحلم هو الفوز بالبطولة، هي مكافأة، ولكن بصراحة، أعتقد أنني ألعب بشكل جيد، فلماذا لا أكون أنا الفائزة؟