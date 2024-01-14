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الرياضة

«الساموراي» يفلت من «عناد» فيتنام!

«الساموراي» يفلت من «عناد» فيتنام!
14 يناير 2024 18:47

 
الدوحة (أ ف ب) 

 

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بدأت اليابان مشوارها إلى لقب قاري خامس، بفوز مثير على فيتنام 4-2، على استاد الثمامة، ضمن المجموعة الرابعة من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.
وسجل تاكومي مينامينو «11 و45»، وكيتو ناكامورا «45+4» وأياسي أويدا «85» أهداف اليابان، ودين ياك نجوين «16»، وتوان هاي فام «33» هدفي فيتنام، وتضم المجموعة أيضاً العراق وإندونيسيا اللذين يلتقيان يوم الاثنين.
والفوز هو الحادي عشر توالياً للمنتخب الياباني في الأشهر الأخيرة، وسجلت خلال هذه المباريات 49 هدفاً.
دخلت اليابان المباراة مرشحة فوق العادة للفوز، لكن فيتنام بقيادة مدرب اليابان السابق الفرنسي فيليب تروسييه وقفت نداً عنيداً لها، لا سيما في الشوط الأول، عندما تقدمت عليها بهدفين، قبل أن يرد «الساموراي الأزرق» بهدفين سريعين في نهايته، ويضيف رابعاً في الشوط الثاني ليخرج فائزاً.
استحوذت اليابان على الكرة بنسبة عالية، ونجحت في افتتاح التسجيل من ركلة ركنية، اخطأ الحارس الفيتنامي في تقديرها، وبعد «دربكة» داخل المنطقة، وصلت الكرة إلى مينامينو مهاجم موناكو الفرنسي، ليتابعها داخل الشباك «11».
غير أن اليابان لم تنعم طويلاً بتقدمها؛ لأن فيتنام أدركت التعادل بعد أربع دقائق، بواسطة دين ياك نجوين من كرة رأسية مستغلاً ركلة ركنية، ليخدع الحارس زيون سوزوكي «16».
وصمد المنتخب الفيتنامي في وجه نظيره الياباني الأكثر خبرة منه؛ نظراً لأن معظم لاعبيه يدافعون عن ألوان أندية في البطولات الخمس الأوروبية الكبرى، بل تقدم عليه بواسطة توان هاي فام بكرة جاءته من ركلة ثابتة، ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك «33»،
وتدارك المنتخب الياباني الموقف في مدى أربع دقائق نهاية الشوط الأول، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، نجح «الساموراي الأزرق» في إدراك التعادل، عبر مينامينو مجدداً، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تقدم مجدداً، بواسطة كيتو ناكامورا بتسديدة من خارج المنطقة، سكنت الزاوية العليا لمرمى فيتنام، إثر تمريرة حاسمة من مينامينو.
تراجع إيقاع المباراة في الشوط الثاني، إلى أن نجحت اليابان في حسم النتيجة نهائياً في مصلحتها عندما سجل لها «البديل» إياسي أويدا هدف الحسم «85».
وكانت اليابان فاز مرتين على فيتنام في كأس آسيا، 4-1 في دور المجموعات لنسخة 2007، و1-0 في ربع نهائي النسخة الماضية.

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