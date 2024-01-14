الإثنين 15 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيجيريا.. «تعادل مخيب»

نيجيريا.. «تعادل مخيب»
14 يناير 2024 20:18

 
أبيدجان (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«محاربو الصحراء» يحاول التخلص من «الماضي الأليم»!
«الأفيال» تطارد «لعنة الأرض» بـ «ثنائية» في كأس أفريقيا!


دشنت نيجيريا حملتها في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، حتى 11 فبراير المقبل، بتعادل مخيب مع غينيا الاستوائية 1-1، على ملعب الحسن كواتارا في أبيدجان، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى التي افتتحتها المضيفة بفوز على غينيا بيساو بهدفين.
سجل إيبان سالفادور لغينيا الاستوائية «36»، وفيكتور أوسيمين لنيجيريا «38».
وتتصدر كوت ديفوار المجموعة برصيد ثلاث نقاط أمام نيجيريا وغينيا الاستوائية «نقطة لكل منهما» وغينيا بيساو «من دون رصيد».
وفي الجولة الثانية المقررة في 18 يناير الجاري، تلعب غينيا الاستوائية مع غينيا بيساو، وكوت ديفوار مع نيجيريا.

كأس أفريقيا
نيجيريا
غينيا الاستوائية
كوت ديفوار
غينيا بيساو
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ20 من مجندي الخدمة الوطنية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ20 من مجندي الخدمة الوطنية
اليوم 15:16
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
علوم الدار
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
اليوم 15:13
«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا
اليوم 15:11
«الاتحادية للضرائب» تستقطب 134 من الكفاءات الإماراتية
اقتصاد
«الاتحادية للضرائب» تستقطب 134 من الكفاءات الإماراتية
اليوم 15:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©