نيجيريا.. «تعادل مخيب»



أبيدجان (أ ف ب)



دشنت نيجيريا حملتها في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، حتى 11 فبراير المقبل، بتعادل مخيب مع غينيا الاستوائية 1-1، على ملعب الحسن كواتارا في أبيدجان، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى التي افتتحتها المضيفة بفوز على غينيا بيساو بهدفين.

سجل إيبان سالفادور لغينيا الاستوائية «36»، وفيكتور أوسيمين لنيجيريا «38».

وتتصدر كوت ديفوار المجموعة برصيد ثلاث نقاط أمام نيجيريا وغينيا الاستوائية «نقطة لكل منهما» وغينيا بيساو «من دون رصيد».

وفي الجولة الثانية المقررة في 18 يناير الجاري، تلعب غينيا الاستوائية مع غينيا بيساو، وكوت ديفوار مع نيجيريا.