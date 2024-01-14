أستون فيلا يتنازل عن وصافة «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



تنازل أستون فيلا عن «الوصافة» لمانشستر سيتي «حامل اللقب»، وذلك بعد اكتفائه بالتعادل السلبي مع مضيفه إيفرتون، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ضد فريق يعاني الأمرين هذا الموسم، وخرج خاسراً من المراحل الثلاث الماضية، إضافة إلى خروجه من ربع نهائي كأس الرابطة، كان أستون فيلا مرشحاً لتحقيق فوزه الثالث عشر للموسم، واستعادة المركز الثاني من مانشستر سيتي.

لكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي يستعد لمواجهة تشيلسي الجمعة في الدور الرابع لمسابقة الكأس، عجز عن الوصول إلى الشباك واكتفى بالتعادل الرابع للموسم، رافعاً رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف «السيتي» الفائز على مضيفه نيوكاسل 3-2، والذي يملك مباراة مؤجلة، ونقطتين خلف ليفربول المتصدر الذي يلعب مباراته في هذه المرحلة ضد بورنموث الأحد المقبل.

ويصبح أرسنال على المسافة ذاتها من فيلا وسيتي في حال فوزه السبت المقبل على ضيفه وجاره كريستال بالاس.

ومن جهة المضيف، حصل إيفرتون على نقطته السابعة عشرة في المركز السابع عشر بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط.