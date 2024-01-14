شباب الأهلي بطل «نخبة السلم للدراجات»

رضا سليم (دبي)

توّج فريق شباب الأهلي بطلاً لسباق النخبة ضمن النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية الذي انطلق من سد حتا إلى محمية المرموم في دبي لمسافة 182 كلم، بمشاركة 314 دراجاً من 42 جنسية، وحقق فريق «ماي ووش» المركز الثاني، وجاء شرطة دبي «أ» ثالثاً، وتصدر السلوفيني لوكا مزجيك دراج فريق شباب الأهلي «1» فئة الفردي، وحل مواطنه وزميله في الفريق ماتيزف جوفيكار ثانياً، فيما حقق اليوناني بوليتشرونيس تزورتزاكيس من فريق «ماي ووش» المركز الثالث.

جاء السباق سريعاً حافلاً بالإثارة، حيث تجاوز معدل السرعة 50 كم في الساعة في بعض المراحل، كما شكلت محطة السرعة «سبرينت» التي وضعتها اللجنة المنظمة في منتصف السباق، وخصصت لها جائزة قيمتها 20 ألف درهم حافزاً إضافياً للدراجين.

وقام محمد عبد الله الموسى، رئيس اللجنة اللوجستية، ورامي النابلسي، رئيس اللجنة المالية والتسويقية بالبطولة، بتكريم الفائزين في فئة الفردي والفرق، فيما قام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بتتويج الفائز بمرحلة السرعة، وهو تشارلامبوس كاسترانتاس من فريق ماي ووش، وبارت فن دير دريس من فريق، وولفي للسباقات الفائز بالمركز الأول في فئة فوق الـ40 عاماً.

وتتواصل البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، بسباق الهواة الإماراتيين الذي يحمل اسم «السباق إلى الفضاء»، و«النخبة للسيدات» يومي 3 و4 فبراير المقبل، ثم سباق السلم الصحراوي يوم 11 من الشهر نفسه.

وقال عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «سعداء بنجاح هذا السباق الذي يأتي ترجمة لرعاية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي انطلقت البطولة بتوجيهات سموه، وتحقق النمو والتطور عاماً بعد آخر برعاية سموه وحرصه على متابعة السباقات وتحفيز المشاركين فيها، واليوم يؤكد نجاح هذا السباق المستوى الكبير الذي بلغته هذه البطولة، سواء على مستوى أداء الدراجين، وأيضاً التنظيم المميز الذي نجحنا من خلال كوادرنا الوطنية تنظيم سباق كبير بمشاركة أكثر من 300 دراج».

وأضاف: «فخورون بأن ننظم هذا السباق، الذي يمثل نموذجاً رائعاً لتطور البطولة، ونجاح كوادرنا الوطنية التنظيمية ودراجينا في تقديم سباق إماراتي بمواصفات عالمية، وأهنئ الدراجين على تحقيق معدل سرعة عالي بلغ 50 كم في هذا السباق الكبير».

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «السباق جاء سريعاً مقارنة بالنسخ الماضية، وهو ما يؤكد تطور مستوى الدراجين أحد الأهداف الرئيسية للبطولة، ونشيد باختيار خط انطلاق السباق من منطقة حتا، التي أصبحت واحدة من أفضل الوجهات السياحية في الإمارات».

وقال محمد عبد الله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية بالبطولة: «اختيار الانطلاقة من سد حتا إلى سيح السلم كان مقصوداً، خاصة أننا منذ موسمين كان هناك سباق حتا إكسبو بمناسبة استضافة معرض إكسبو، والآن نعود من جديد إلى حتا من جديد لرؤية هذه المدينة السياحية الجميلة، وما وصلت إليه من تطور على مستوى المنشآت والمناطق السياحية والطرق والجوانب كافة».